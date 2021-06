Pouze drobný odklad. Samsung oznámí první čipset s AMD grafikou již v červenci

Samsung měl podle leakera Ice Universe již v průběhu června představit svůj nový čipset řady Exynos, který bude vůbec poprvé osazen grafickým čipem od AMD. A to už dávno není spekulace, ale hotová věc. AMD grafiku v Exynosech nejprve potvrdil Samsung, a později také samotné AMD. A to znamená, že by to nový čipset mohl stihnout na trh ještě předtím, než jihokorejský výrobce oznámí novou generaci skládaček. Zda se však chystaný Exynos 2200 dostane už do letošních skládaček, zatím není jasné.

Samsung po kritice loňského čipsetu Exynos 990 přišel s výrazně vylepšeným Exynosem 2100, který však na aktuálně nevýkonnější Snapdragon 888 ztrácí zejména v oblasti grafického výkonu. Slabší grafiky Mali od ARM se dlouhodobě nedokáží dotáhnout na adaptéry Adreno, proto si Samsung od grafiky AMD postavené na architektuře RDNA2 hodně slibuje. A pokud se splní dříve zveřejněné úniky benchmarků, měl by nový procesor od Samsungu s přehledem porazit Apple A14 Bionic i špičkový procesor Apple M1.

Mezi další zájemce patří i Google

Podle zákulisních zdrojů je Samsung s grafickými čipy od AMD velmi spokojen, a tak s firmou podepsal kontrakt na další generaci mobilní grafiky. A jak je na tom její výkon? Má být o něco výkonnější než chystaná generace adaptérů Mali, a po jejím zahřátí, kdy přijde do akce throttling (až 30% pokles výkonu), je AMD grafika stále výkonnější, než aktuální grafický čip Mali-G78 MP14 použitý u Exynosu 2100.

Třicetiprocentní pokles výkonu je však docela výrazný, budeme zvědavi, jak se s tím Samsung ve finále popasuje. Možná nebude od věci nepatrně snížit maximální grafický výkon, což by oddálilo nastup omezení výkonu adaptéru, resp. by nemusel být jeho pokles tak výrazný.

Mezi další zájemce o grafický adaptér AMD pro smartphony údajně patří i Vivo nebo Google, které chce grafiku zakomponovat do svých budoucích Pixelů. Zřejmě však ještě ne u připravovaných Pixel 6 a Pixel 6 Pro, které mají být postavena na čipsetu s interním označením GS101 Whitechapel, který si prý Google navrhne sám. Jeho součástí by měl být grafický adaptér Mali-G78. Na Exynosu 2200 s AMD grafikou bude zcela jistě postavena řada Galaxy S22, zda to procesor stihne už i do letošních skládaček, je zatím velkou neznámou.

AMD potvrdilo čipset Exynos s grafickou RDNA2:

Via Twitter, Clien