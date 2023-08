Pošlete hudbu do dvou párů Bluetooth sluchátek najednou. U Samsungu k tomu nepotřebujete nic speciálního

Vyrážíte na dovolenou a potřebujete nějak zabavit děti? Můžete jim pustit film, pohádku nebo hudbu z telefonu. Jenže, co dělat, když potřebujete klid při řízení auta? Přibalte s sebou na cesty i bezdrátová sluchátka, a rovnou dvoje! Z jednoho smartphonu od Samsungu můžete vcelku snadno dostat hudbu nebo zvuky hned do dvou bezdrátových sluchátek najednou.

Smartphony za to vděčí softwarovému přídavku Dual Audio v nadstavbě One UI. Stačí se jen přes nabídku Nastavení - Bluetooth spárovat a připojit k oběma sluchátkům najednou. U každého ze sluchátek budete mít uvedeno „Připojeno pro hovory a zvuk“, a zdánlivě budou připojena obě najednou. Když si však pustíte hudbu, budou hrát jen poslední připojená sluchátka. Stačí však zavítat do horní lišty, kde najdete tlačítko „Výstup médií“. V něm zaškrtněte i druhý model sluchátek, a máte hotovo.

Hudba se spustí z obou sluchátek zároveň, je sice mezi nimi sice velmi drobné zpoždění zvuku, ale to vás nemusí trápit. Abyste to poznali, museli byste si do každého ucha vložit jiné ze sluchátek. Při sledování filmů zvukovou latenci nepostřehnete. Jakmile si zapnete přehrávání hudby do dvou samostatných sluchátek, u jejich popisků v Nastavení - Bluetooth přibude položka (Duální zvuk). V nabídce Výstup médií můžete oběma sluchátkům nastavit různou hlasitost, stisk bočních regulátorů na telefonu pak u obou sluchátek vychází z jim individuálně nastavené zvukové úrovně.

Pokud jedno ze sluchátek vytáhnete z ucha, popř. jej vypnete, přehrávání hudby se pozastaví. Je tedy třeba opět vzít do ruky telefon a hudbu pustit, popř. použít dotykové ovladače na druhých sluchátkách pro obnovení přehrávání.

Představení standardu Bluetooth Auracast:

Je však velká škoda, že toto řešení nefunguje u všech Androidů napříč trhem. Všeobecně se mělo za to, že Dual Audio je součástí Bluetooth 5.0, protože s podporou této funkce jako první přišel v dávných dobách už Galaxy S8. A ten byl i první telefon se zatím nejvyšší velkou revizí Bluetooth. Jenže Pixely ani smartphony jiných značek se dosud funkci Dual Audio nenaučily. V jejich případě se budete muset spolehnout „na staré dobé“ kabelové spojení a na redukce. V prvním případě z USB-C na jack, do kterého zapojíte rozdvojku na dva jacky. A do nich si zacvaknete libovolná sluchátka s analogovým konektorem.