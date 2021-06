Podívejte se tiskové rendery Samsungu Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3

Twitterový účet @evleaks publikoval tiskové rendery připravovaných skládaček od Samsungu, a minimálně v jednom případě to vypadá, že se spekulace ubíraly špatným směrem. Máme na mysli skládací hybrid Galaxy Z Fold3, který měl dostat poddisplejovou selfie, jenže publikované rendery tvrdí pravý opak. A nebo nás šálí zrak? Je totiž možné, že selfie skutečně bude pod displejem, jenže kvůli krycí fólii, která bude mít v místě selfie výřez, bude umístění „kamerky“ stále jasně vidět.

Na zádech skládačky můžeme vidět tři fotoaparáty zarovnané do semaforu, a to ve společném fotomodulu s přisvětlovací diodou. Hlavní snímač zřejmě doplní širokáč a teleobjektiv s 3× zoomem. Zamykací klávesa na pravém boku je zapuštěná, takže by měla být její součástí i čtečka otisků prstů. O telefon opřené dotykové pero S Pen bude oproti dosavadním stylusům zcela jistě nějak upraveno. Na boku pera si totiž všímáme označení „Fold Edition“.

Mimo nového Foldu chystá Samsung i druhou generaci véčka Galaxy Z Flip, jenže jeho název, kvůli sjednocení označení, doplní číslovka 3. Véčko bude mít dvoutónový design. Část okolo obdélníkového displeje a dvou fotoaparátů bude vždy černá, barevné varianty změní jen zbytek skleněných částí na krytu. Premiéra nových skládaček od Samsungu se očekává v průběhu letních měsíců, určitou předzvěstí blížící se tiskové akce je snížení ceny Galaxy Z Fold2 na magických 33 333 Kč.

Redakční představení skládacího Galaxy Z Fold2: