Patronátem jsou nová áčka. Začíná 6. ročník Samsung MČR v mobilních hrách

V Česku startuje již 6. ročník Samsung MČR v mobilních hrách, turnaj zaměřený na hráče mobilních her. Tentokrát se mobilní pařmeni utkají ve dvou populárních hrách. K loňské akční střílečce Brawl Stars se nově přidává i oblíbený MOBA titul League of Legends: Wild Rift. Mistroství se odehraje s oficiální podporou vydavatele této hry, studia Riot Games, a pod patronátem oficiálních telefonů mistrovství, jimiž jsou nové áčkové modely Galaxy A52, Galaxy A52 5G a Galaxy A72.

Z herní nabídky tak pro letošní rok vypadl Hearthstone, což jen kopíruje postupný ústup této dříve populární hry ze scény. Opravdu velkých novinek má Hearhstone velmi málo, recyklace obsahu už nepomáhá a to stejné platí i o novém systému Rewards Track. U každé ze dvou podporovaných her se odehraje několik měsíčních turnajových sérií a dva speciální turnaje, z nichž vzejde osm nejlepších týmů Česka a Slovenska, které si to rozdají v podzimním finále.

„Společnost Samsung dlouhodobě podporuje mobilní esport nejenom partnerstvím s organizátory českého mistrovství, ale také špičkovými chytrými telefony. I proto jsme rádi, že se můžeme po roce stát opět strategickým partnerem největšího českého turnaje v mobilních hrách. Nová cesta budoucích šampionů právě začíná a věřím, že fanouškům opět nabídnou skvělou podívanou,“ říká Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Celková finanční dotace turnaje se vyšplhala na 216 tisíc korun, a pořadatelé doufají, že se finále letos opět uskuteční v tradičních prostorách brněnského výstaviště. Nejdůležitější zápasy sezóny se budou vysílat na kanálu Playzone na Twitchi, dále pak na HbbTV Prima a na Facebooku Prima Cool. Více informací o Samsung MČR v mobilních hrách 2021 se dočtete zde.