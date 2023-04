Panika v Googlu. Samsung zvažuje výměnu hlavního vyhledávače, líbí se mu Bing AI od Microsoftu

Microsoft vsadil všechno na jednu kartu, a jeho úsilí se mu možná už velmi brzy vrátí. Řeč je o umělé inteligenci Bing AI, která se už dostala do všech významných mobilních aplikací od Microsoftu. A nemusí to u toho skončit. Samsung podle novin New York Times zvažuje, že by jako hlavní vyhledávač u svých telefonů používal právě Bing s umělou inteligencí. A Google bije na poplach!

Zatímco dříve byl Google neotřesitelnou vyhledávací jedničkou, nástup umělé inteligence hrubě podcenil. Bard z letošního února příliš nezaujal, protože nedokázal přirozenou cestou (občas dokonce ani správně) odpovídat na položené dotazy. A tak Google ze všech sil pracuje na jeho nové verzi, kterou by zakomponoval do mobilního vyhledávače. Jenže zatím není známo, kdy případný AI vyhledávač od Googlu (s kódovým označením Magi) dorazí do smartphonů. První novinky by se měly dostat ještě do stávajícího vyhledávače, v jehož AI sekci pracuje 160 zaměstnanců.



Tzv. Ballot screen ovlivňuje nastavíte výchozího vyhledávače na ploše a v Chromu. Jenže, u Samsungů je důležitý zejména defaultní vyhledávač, pokud používáte aplikaci Samsung Internet. A právě tam je Google (zatím) nastaven jako výchozí

V ohrožení jsou tak každoroční příjmy z obou platforem. Díky dohodě se Samsungem přistane Google díky vyhledávání do kapsy každý rok zhruba 3 miliardy dolarů. A pokud by se od Googlu odpoutal Samsung, Apple by zřejmě záhy následoval. A to by pro Google znamenalo každoroční ztrátu 20 miliard dolarů, ještě když dosavadní dohoda Applu a Googlu končí v průběhu letošního roku, a bude se vyjednávat o nové...

Samsung spolupracuje i s Microsoftem

Samsung na jednu stranu s Googlem úzce spolupracuje, na druhou stranu má jihokorejská značka velmi dobré vztahy i s Microsoftem. Ve svých Androidech nabízí zálohy na OneDrive, poznámky se synchronizují se softwarem Microsoft OneNote a aplikace Váš Telefon je rovnou předinstalovaná v základu. Nemluvě o předpřipraveném kancelářském balíku MS Office. Případný přechod od Googlu k Microsoftu za účelem „kvalitnějšího a interaktivnějšího“ vyhledávání rozhodně není nereálný. I přesto, že byl Samsung „věrný“ Googlu po dobu 12 let.

V současné době podle zdroje vyjednává Samsung s Googlem o dalších podmínkách spolupráce, a pokud to neklapne, mají jihokorejci dveře otevřené u Microsoftu. Je sice pravděpodobné, že se Samsung a Google domluví, ovšem za zcela jiných podmínek, než dříve. Amerického giganta by totiž ani ve snu nenapadlo, že by jihokorejci mohl zvažovat přechod k jinému vyhledávači. Jenže, doba se mění, a Google v mobilu už za pár let nemusí být jasnou jedničkou...

