One UI 6.1 dorazí v březnu do loňských Samsungů. Hlavní novinkou budou funkce umělé inteligence

Samsung chce mít koncem letošního roku v oběhu 100 milionů telefonů s umělou inteligencí Galaxy AI, a tak nemá na co čekat. Jihokorejský výrobce na svém blogu oznámil blížící se aktualizaci na nadstavbu One UI 6.1, která bude zahrnovat nástroje umělé inteligence, které se poprvé objevily v řadě Galaxy S24. Výrobce zachová hybridní model, takže některé funkce budou k dispozici jen na telefonu, jiné zase pouze na cloudu, a u určitých z nich si budete moci vybrat.



Galaxy AI se od konce března dostane na loňské modely Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 a na tablety Galaxy Tab S9

Samsung zmiňuje funkce chatovacího asistenta, který upraví tón textové konverzace a dokáže ji přeložit do 13 světových jazyků, Živý překlad pro překládání hovorů v reálném čase, a aplikaci Překladač. Ta umí to stejné, ale v layoutu pro konverzační režim, který je rozdělený na dvě poloviny displeje obrácené o 180 stupňů. Balík funkcí bude zahrnovat i vyhledávání zakroužkováním, asistent poznámek, webového prohlížeče a asistent přepisu hlasového záznamu do poznámek. Poslední součástí jsou generativní funkce AI zaměřené na tvorbu a úpravu fotografií, a chybět nemá ani funkce pro tvorbu slow-mo přímo z Galerie. Nedostane ji pouze Galaxy S23 FE.



Překlad na Foldu, asistent poznámek na tabletu – Samsung chce mít do konce roku na trhu 100 milionů uživatelů Galaxy AI, a výrazně mu k tomu pomůže i update loňských zařízení

Samsung nabídne update pro řadu Galaxy S23, Galaxy Tab S9, a dále pro modely Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5. Aktualizace budou zahájeny v března. V tiskové zprávě se zmiňuje 13 podporovaných jazyků pro živé a textové překlady, které mají k dispozici ke stažení samostatný jazykový balíček. A právě tento termín by byl ideální i pro zveřejnění českého balíčku. Po aktualizaci by tak uživatelé loňských telefonů mohli plnohodnotně využívat všechny funkce Galaxy AI i v mateřském jazyce. Zda se to podaří, však není jasné. Samsung přesný termín jeho vydání dosud neoznámil.

Představení loňské řady Galaxy S23:

Co se týká aktualizace na One UI 6.1, ta by se měla následně dostat i do dalších starších Samsungů. Jenže u nich budou novinky zřejmě jen kosmetické, protože u nich funkce pro umělou inteligenci budou chybět. Možná trochu kontroverzním rozhodnutím je zařazení aktualizace pro model Galaxy S23 FE, který využívá stejný čipset, jako téměř o rok starší řada Galaxy S22. Pro tu se však s Galaxy AI skutečně už nepočítá.

