One UI 6 postrádá důležitou funkci. V systému chybí ochrana proti vypalování ikon v horní liště

Starší generace AMOLED displejů trpěly na vypalování obrazu. Tato zobrazovací technologie „nemá ráda“ statický obraz, jemuž se nevyhnete ani u smartphonů. Zatímco většina displeje se prakticky neustále překresluje, ovládací prvky ve spodní liště nebo lišta stavových ikon s aktuálním časem, stavem signálu a baterie zůstává z větší části neměnná. Samsung s tímto problémem úspěšně bojoval tím, že pravidelně měnil pozici těchto položek na displeji, v nadstavbě One UI 6 však tato ochrana není stoprocentní.



Vlevo vidíte chování ochranného mechanismu u One UI 5.1, vpravo pak identickou situaci u nadstavby One UI 6. Pozice spodních ovladačů se mezi pořízením screenshotů posunula u obou verzí nadstaveb, ikony v horní liště však v Androidu 14 svou pozici nemění...

Ochranný režim, který aktivně předchází možnému vypalování displeje, je k dispozici ve všech telefonech řady Galaxy s AMOLED displeji, které využívají nadstavbu One UI 5.1. Stačí pořídit screenshot obrazovky, např. zobrazené webové stránky, poté telefon několikrát otočit na bok a vrátit jej zpět, a podívat se do Galerie na poslední screenshot. Horní lišta tento obrázek displeje překrývá, a zcela jistě uvidíte, že se mezitím ikony v liště samy posunuly o pár pixelů doleva, doprava, nahoru či dolů.

Toto chování jsme si ověřili u Galaxy S22 Ultra, ještě předtím, než jsme jej aktualizovali na Android 14 s nadstavbou One UI 6. Můžeme tak potvrdit informace ze zdrojů, protože obdobná ochrana v nové verzi systému skutečně ještě není stoprocentně aktivní. Uživatelé na to upozorňovali již v průběhu betatestování, ovšem mělo se za to, že se tato funkce dostane minimálně do novějších aktualizačních balíčků. Zatím se tak nestalo, a z pohledu velkého množstí telefonů, které hodlá Samsung v brzké době aktualizovat, to může být potenciální problém.

Máme se obávat vypalování?

Zatím nejsou známy žádné případy vypálení displeje po aktualizaci. Na druhou stranu, Samsung měl tento mechanismus ve své nadstavbě až do One UI 5.1, a zřejmě pro to měl své důvody. V tuto chvíli se ale zřejmě jedná o chybu, protože pozice dotykových tlačítek ve spodní liště se i nadále průběžně mění, jenže u ikon v horní liště se na to zapomnělo. Nezbývá než doufat, že patřičná oprava do telefonů dorazí s budoucími pravidelnými aktualizacemi zabezpečení.

Jak se můžete v současné době chránit? První možností je to, aby displej telefonů neměl dlouhodobě nastavený jas na maximum. Naštěstí už přišla zima, takže smartphony nebudou venku automaticky zvyšovat jas na maximální hodnoty. Alternativně můžete přes aplikaci Good Lock a modul Quick Star schovat horní lištu, která se objeví až po potažení prstu shora dolů.

Via Phonearena, Reddit