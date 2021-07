Olympiáda je za dveřmi. Všichni sportovci dostanou tuto speciální edici Galaxy S21

V pátek 23. července 2021 slavnostně odstartují letní olympijské hry v Tokiu. Jedním z hlavních partnerů je už tradičně Samsung, který všem sportovcům nadělí speciální edici smartphonu Galaxy S21 5G Tokyo 2020 Athlete. Telefon má temně modrá záda se zlatým zdobením symbolu olympijských kruhů (nebo paralympijských obloučků) a rámečkem i modulem fotoaparátu ve stejném zbarvení.

Původním oficiálním telefonem her měl být loňský model Galaxy S20+. Protože ale Japonci kvůli globální pandemii koronaviru museli hry o rok odložit, vydal Samsung speciální edici telefonu z aktuálního portfolia, aby atletům nenabízel rok starý model. Každý ze 17 tisíc olympijských i paralympijských sportovců dostane od partnera her Samsungu svůj vlastní telefon.



Dárek od Samsungu všem sportovcům: Galaxy S21 5G Tokyo 2020 Athlete Edition

Zařízení se od běžného sériového Galaxy S21 liší prakticky jen barevným provedením a nahranými tapetami a tématy s olympijskou tematikou. Z pohledu evropského uživatele ale přece jen jednu podstatnou změnu obsahuje – namísto čipsetu Exynos 2100 obsahuje o něco výkonnější Snapdragon 888.

Samsung má s olympijskými telefony poměrně bohatou tradici, první model představil k příležitosti her v roce 1988, které se konaly v jihokorejském Soulu. Tradice darování telefonu všem sportovcům se datuje od zimních her v Soči 2014 a pokračovat bude i nadále, protože Samsung bude partnerem olympijských her nejméně do roku 2028, kdy proběhnou letní hry v americkém Los Angeles.

Podívejte se na redakční představení Samsungů řady Galaxy S21: