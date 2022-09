Odolné tablety stále žijí. Samsung Galaxy Tab Active4 Pro je navržený do nehostinných pracovních podmínek

Samsung u příležitosti konání veletrhu IFA v Berlíně oznámil novou generaci odolného tabletu do terénu. Galaxy Tab Active4 Pro splňuje odolnostní standardy IP68, MIL-STD810H a přímo v balení najdete i ochranné pouzdro, které tablet ochrání při pádech až z 1,2m na zem. Novinka navazuje na Galaxy Tab Active3, který byl představen téměř před dvěma lety. Tablet můžeme navíc na společných vizuálech vidět po boku odolného Galaxy Xcover6 Pro.

Tablet od Samsungu je vybaven 10,1" TFT LCD displejem s rozlišením 1 920 × 1 200 pix (WUXGA), který kryje odolné sklo Gorilla Glass 5. Displej je navržený pro ovládání přibaleným stylusem S Pen, který zacvaknete do přibaleného krytu, či na ovládání dotykem v rukavicích. Pod displejem pak najdete hlavní ovladače Androidu v tlačítkové podobě, což se mimo řad Active a Xcover u Samsungu, ale i u dalších výrobců, vidí dnes jen minimálně. V domovské klávese čeká čtečka otisků prstů, po okrajích tabletu najdete ještě dvě programovatelná tlačítka.



Součástí základní krabice Samsungu Galaxy Tab Active4 bude i odolný kryt a stylus S Pen

Samotný design tabletu však Samsung tají, resp. pro firemní využití tabletu s nasazeným krytem není důležitý. Na tiskových fotkách tak vidíme tablet vždy s nasazeným krytem. Na robustním těle tabletu, které má bez krytu tloušťku 10,2 mm a váží 674 gramů, najdete dva mikrofony, reproduktor s podporou Dolby Atmos, nabíjecí USB-C (USB 3.2) a POGO piny.

I přes něj funguje 15W rychlodobíjení, režim No Battery zase potřebuje neustále připojený adaptér do sítě. Na zádech čeká 13Mpx foťák se světelností 1,9 a autofocusem, nechybí ani přisvětlovací dioda. Baterie o kapacitě 7 600 mAh je i tentokrát uživatelsky vyměnitelná.

6nm Snapdragon a podpora 5G

Tablet pohání 6nm Snapdragon od Qualcommu, vývojářská konzole Googlu potvrdila, že se jedná o Snapdragon 778G. Ten doplní 4 nebo 6GB RAM a 64, popř. 128GB, úložiště. Interní paměť si rozšíříte microSD kartami až do kapacity 1 TB. V Evropě prodávaný model však bude mít slot jen pro jednu SIM kartu. Konektivitu zastřešuje Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2 a NFC.

V tabletu běží Android 12 s nadstavbou One UI a režimem Knox, který se stará o bezpečnost tabletu na hardwarové i softwarové úrovni. Desktopový režim DeX si můžete pustit přes kabel nebo bezdrátově do blízkého monitoru či televize, popř. jej spustit přímo na tabletu. Samsung u odolného modelu slibuje pět let aktualizací zabezpečení a tři velké aktualizace operačního systému. V Česku bude Samsung tablet nabízet v obchodních kanálech B2B, a to od poloviny září.

Ukázkové možnosti využití tabletu Glaxy Tab Active4 Pro: