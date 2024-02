Odolá nárazům, výkyvům teplot i vrstvě ledu. Skládací displej od Samsungu získal certifikaci MIL-STD 810G

Americký armádní standard MIL-STD 810G jsme běžně zvyklí vídat u odolných telefonů, tentokrát se však touto certifikací pochlubil Samsung, a nejedná se o telefon. Jihokorejský výrobce si nechal certifikovat novou generaci skládacího displeje na normu MIL-STD 810G, a všemi testy úspěšně prošel. Jedná se tedy o první skládací displej na světě, který se může pyšnit touto certifikací.



Samsung si nechal certifikovat sedmipalcový skládací displej na odolnost MIL-STD810G. A to nejen pro „vnitřní“, ale také pro „vnější“ skládačku. V tomto případě se však zatím bavíme jen o prototypu, ne o finálním produktu

Jihokorejský výrobce obdržel certifikaci u nového 7" skládacího displeje (loňský Galaxy Z Fold5 využíval 7,6" vnitřní displej), a stojí za ní firma UL Solutions. Zaručuje, že displej odolná nehostinným podmínkám prostředí. Displej byl v teplotě -10°C stříkán vodou, která na něm vytvořila 6mm vrstvu ledu, a takto byl displej ponechán po dobu čtyř hodin, aniž by to mělo nějaký dopad na jeho funkčnost. Extrémní výkyvy teplot se testovaly střídáním míst s teplotami -32°C a +63°C, a to vždy po dvou hodinách a celkem třikrát v průběhu 12 hodin.

Mezi další testy patřily pády z metru a 22 centimetrů na zem, a to v případě 26 různých dílčích testů, které displej přestál bez úhony. To stejné platilo i při nárazech více než desetinásobku gravitačního zrychlení, což jsou stejně přísné limity, jako při testování součástek pro letadla nebo vrtulníky. Vše nasvědčuje tomu, že se odolný skládací displej dostane už do letošních skládaček od Samsungu. Pokud budeme vycházet z loňské premiéry, měl by Samsung ukázat skládací novinky na přelomu července a srpna.

Zdroj: Thelec