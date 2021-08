Odebranými nabíječkami to nekončí, Samsung chce být ještě ekologičtější

Samsung u příležitosti akce Galaxy Unpacked odhalil svou udržitelnou platformu Galaxy for the Planet, ve které si jihokorejský výrobce vytyčil počáteční cíle do roku 2025. Jejich společným jmenovatelem je snížení uhlíkové stopy a úspornější využívání zdrojů v celém procesu, a to od výroby přístrojů řady Galaxy až po jejich likvidaci.

Samsung chce do roku 2025 používat recyklované materiály ve všech nových mobilních produktech (tzv. cirkulární ekonomika), do čtyř let mají ze základních krabiček kompletně zmizet plastové obaly na jedno použití, které mají být nahrazeny ekologičtějšími řešeními.

Představení iniciativy Galaxy Unpcycling:

Do roku 2025 chce Samsung snížit „standby“ spotřebu nabíječek chytrých telefonů pod 0,005 W. Tímto zmiňovaným režimem se rozumí stav, kdy je telefon plně nabit, resp. je odpojen od nabíječky, která i nadále zůstává v zásuvce. Již za současné konstelace Samsung snížil spotřebu nabíječek chytrých telefonů v režimu „standby“ na 0,02 W, což však platí jen pro 15, 25 a 45W dobíječky. V budoucnu by měla být tato meta ještě čtyřikrát nižší a měla by zahrnovat i základní síťové adaptéry od těch nejlevnějších přístrojů.

Posledním dílčím cílem je do roku 2025 kompletně eliminovat odpad vznikající v továrnách na mobilní zařízení. Vznikají iniciativy, které mají pomoci ze zpětným využitím „odpadu“ ve výrobním řetězci, popř. se Samsung snaží vdechnout starším zařízením druhý dech. To je ostatně i hlavní náplň programu Galaxy Upcycling. Samsung se dále věnuje programům Trade-In a Certified Re-Newed, které jsou určeny pro návrat krátkodobě použitých telefonů zpět na trh v podobě „zánovních“ přístrojů. To však zatím funguje jen v USA.

Detaily amerického programu Certified Re-Newed: