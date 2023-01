Oči připravovaného Samsungu Galaxy S23 Ultra. Nový 200Mpx fotočip vylepší ostření a umožní natáčet v 8K při 30 fps

Dva týdny před premiérou řady Galaxy S23 oznámil jihokorejský Samsung novou generaci 200Mpx fotočipu, která se dostane do chystané varianty Ultra. ISOCELL HP2 sice na první pohled může vzbuzovat dojem, že se jedná o níže postavený snímač než dříve oznámený fotočip HP3, ale není to pravda. Jihokorejci volí označení podle velikosti jednotlivých pixelů. Ty mají konkrétně rozměry 0,6μm, a výrobce přidává navrch hned několik zajímavých novinek.

V pořadí již třetí 200Mpx snímač od Samsungu spojuje pixely technologií Tetra2pixel. V případě slabšího okolního osvětlení snímač spojuje tři pixely do jednoho (1,2μm), takže jsou na výstupu 50Mpx snímky, popř. šestnáct do jediného o velikosti 2,4 μm. V tom případě se na výstupu bavíme o 12,5Mpx fotografiích . Spokojování pixelů se aplikuje i při natáčení 8K videí (4:1), která mají nově framerate 30 fps. Až dosud byl přitom u videí s velmi vysokým rozlišení strop na metě 24 snímků za sekundu.



Fotočip využívá formát 1/1.3", který se běžně využívá u 108Mpx snímačů. Nekontrastní snímky kvůli příliš jasně osvětlenému prostředí lze s HP2 vylepšit díky technologii Samsung Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG). Samsung do fotodiody každého pixelu přidal druhé přenosové hradlo, které zvýšilo schopnost pixelů ukládat elektrický náboj víc než o 33 procent. Díky většímu množství uložených elektronů a efektivnějšímu přenosu signálu může tato metoda snížit přeexponovanost a zlepšit reprodukci barev, zejména při velmi intenzivním osvětlení.

Kvalitnější HDR, 8K videa se 30 fps

O automatické zaostřování se stará technologie Super QPD, která používá k ostření všechny pixely, které jsou seskupeny do čtveřic. Rozpoznávání přitom probíhá horizontálně i vertikálně, což by mělo výrazně zrychlit a zkvalitnit ostření fotoaparátu. Právě to byl totiž jeden z největších nedostatků první generace 108Mpx snímačů.

Fotočip dále dostal funkci DSG (Dual Slope Gain), která funguje při focení v rozlišení 50 megapixelů. Na analogový signál, který přijímají pixely, se aplikují dva koeficienty převodu, čímž se dostáváme k tzv. „Super HDR“, u něhož nedochází ke ztrátě detailů, což se někdy děje u konvenčního režimu HDR. 4K videa s HDR je tak možné natáčet při 60 fps.

Pozvánka Samsungu na chystanou akci Galaxy Unpacked:

Nový fotočip je již ve výrobě, a jako první se objeví u připravovaného Galaxy S23 Ultra. Ten bude společně se dvěma dalšími telefony řady oznámen 1. února v San Francisku.