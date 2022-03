Objednali, zaplatili, ale telefon stále nemají. Čekání na Galaxy S22 je dlouhé, Samsung sám neví, kdy zboží dodá

Samsung začal v Česku prodávat řadu Galaxy S22 přesně 25. února, kdy se na trh dostal nejvybavenější Galaxy S22 Ultra. Zájemci o modely Galaxy S22 a Galaxy S22+ museli čekat až do 11. března. Spousta uživatelů si přitom telefony předobjednala, takže se těšila na to, že je bude mít právě v tento den, nebo ještě o několik dní dříve, což platilo např. u předobjednávek loňské řady Galaxy S21. Ale chyba lávky, Samsung místo toho rozesílá omluvné e-maily s bonusem 50 % na doplňkové kryty. Přesný termín odeslání předobjednávek však neuvádí.

Jen na Facebooku české pobočky jsme bez nějakého sáhodlouhého počítání napočítali pět příspěvků uživatelů, kteří i dnes, tj. 15. března, stále čekají na doručení předobjednaných telefonů. Někteří z nich předobjednávali již 11. února, ale ani na první zájemce o telefony se zřejmě ještě nedostalo. Konkrétně je však třeba zmínit, že se tento problém netýká modelu Galaxy S22 Ultra, který by již měli všichni zájemci mít, ale těch, kteří jsou „v očekávání“ Galaxy S22 či Galaxy S22+.



Nespokojení zákazníci se ptají, kdy jim budou telefony doručeny. Někteří čekají už měsíc. Samsung ale pro ně konkrétní odpověď nemá

Uživatelé specifických kombinací barevných variant, některých pamětí a samotných prodejců tak musí počkat, až pro ně budou telefony k dispozici. Samsung uvádí, že do současné doby uspokojil polovinu předobjednávek a snaží se co nejrychlejším tempem uspokojit zbývající polovinu.

Bez výjimky, nedostalo se ani na novináře

Místo telefonů tak zatím do schránek směřují omluvné e-maily. To se týká například i našeho exkolegy, dlouholetého novináře a bývalého šéfredaktora Živě.cz, Davida Polesného. I jemu přistála do schránky omluva, jenže to klíčové, skutečné datum odeslání telefonů, zde zatím chybí. A konkrétně přímo na facebookových stránkách někteří ze zájemců uvádí, že je nebaví čekat, a že uvažují o zrušení předobjednávky...

Předplatitelé měli původně čas na žádost o bonus pro předobjednávky jen do 31. března. Jenže e-shopy už dostupnost celé řady posunuly na 1. dubna. V upravených pravidlech na webu Samsungu je nově uvedeno hraniční datum 30. dubna, ale s tím, že uživatelé již provedli tzv. předregistraci, a mají tedy k dispozici unikátní token kód. Samsung je v případě zhoršené dostupnosti telefonů připraven termín ještě posunout, aby se bonusy dostaly na všechny předobjednávky.

Redakční představení Samsungu Galaxy S22+:

Na zpožděné dodávky řady Galaxy S22 na český trh jsme se zeptali i v české pobočce Samsungu, konkrétní termín jsme ale nezjistili: „Nastálá situace nás velmi mrzí, snažíme se našimi partnery vyřizovat objednávky postupně s tím, že nové kusy jsou doručovány každý týden. Doručení telefonů závisí na tom, kdy přesně došlo k vytvoření předobjednávky a také podle toho, o jakou paměťovou a barevnou variantu se jedná,“ vysvětluje PR manažer Samsungu pro ČR David Sahula.

Je třeba dodat, že se nejedná jen o specifikum českého trhu, ale o omezené dostupnosti v celé Evropě. Příčinou je zejména nedostatek čipsetů. „Jedná se o situaci, která má celoevropský přesah, takže prosíme zájemce o naše nové telefony o shovívavost. V případě, že na nové modely nehodlají čekat, skladem jsou i nadále k dispozici například skládací Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 či první letošní novinka Galaxy S21 FE,“ vyjmenoval možné alternativy pro zákazníky Sahula.