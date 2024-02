O sítích 6G se mluví už pět let, na vývoji se podílí všichni telekomunikační giganti. S nasazením ale nespěchají

Samsung vydal svůj první 5G telefon v roce 2019, a ve stejném roce se jihokorejský výrobce pustil i do vývoje technologií sítí šesté generace. Vývoj vedlo středisko ACRS (Advanced Communicatios Research Center), které bylo součástí divize Samsung Research. Jeho americká pobočka úzce spolupracuje s Princeton University, Samsung je tak vedený jako zakládající člen nového uskupení s krkolomným názvem NextG Initiative Corporate Affilates Program.



Cílem této skupiny je převést výsledky akademického výzkumu do praxe a současně stanovit podmínky a regulaci pro budoucí využití tzv. 6G sítí. Samsung v tom není sám, mezi členy této skupiny patří i Ericsson, Intel, MediaTek, Nokia Bell Labs, Qualcomm a Vodafone. Cílem společného vývoje je samozřejmě i standardizace 6G sítí, která by vyloučila to, že si je každý bude vykládat po svém. Vývoj 6G sítí však mnohé z firem samostatně zahájily již před delší dobou, protože je to běh na dlouhou trať. Samsung v roce 2020 publikoval svou vizi 6G sítí, a o dva roky později přišel s definicí parametrů 6G spektra. A to jsou všechno materiály, které pomohou při společném postupu při vývoji 6G.

Samsung před několika lety uváděl, že čeká první komerční nasazení 6G sítí v roce 2028, a to v Jižní Koreji, tedy za čtyři roky. Měl však na mysli první testovací 6G sítí. Masové komerční nasazení ve větším měřítku se na trh nedostane dříve, než v roce 2030. Výrobci telefonů, procesorů a síťového vybavení mají vytyčený smělý cíl. Maximální rychlost v 6G sítích chtějí dostat až na 1 000 Gbps, a to při latenci pod 100 mikrosekund.

Zdroj: Samsung News