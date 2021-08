Nový systém a velké cíle. Hodinky Galaxy Watch4 od Samsungu změří i tělesný tuk

Součástí představovací akce Galaxy Unpacked nebyly jen dvě nové skládačky, ale také tři nové nositelnosti:

Samsung představil hodinky Galaxy Watch4 , které jsou přímým nástupcem dva roky starého modelu Watch Active2.

, které jsou přímým nástupcem dva roky starého modelu Watch Active2. Došlo i na premiéru Galaxy Watch4 Classic , hodinek s otočnou lunetou, které budeme mezigeneračně srovnávat s Galaxy Watch3.

, hodinek s otočnou lunetou, které budeme mezigeneračně srovnávat s Galaxy Watch3. Galaxy Buds2 jakožto nástupce Galaxy Buds+ spadají do základního cenového segmentu zcela bezdrátových sluchátek.

V souvislosti s představením hodinek od Samsungu však nastává „guláš“ ve značení systému. Zatímco Google uvádí, že nová verze hodinkového systému, na němž spolupracoval se Samsungem, ponese označení Wear OS 3.0, jihokorejci systém označují jako Wear OS Powered by Samsung, na němž běží grafické rozhraní One UI Watch. Není tedy jasné, zda systémové novinky přejmou i další výrobci hodinek, či zda bude upravený systém exkluzivně k dostání jen u Samsungu.

A jaká je největší inovace řady Galaxy Watch4? Mimo blížících se bezkontaktních plateb je to jednoznačně snímač Samsung BioActive, který umožňuje měřit krevní tlak, točit EKG, monitorovat okysličení krve a vůbec poprvé měřit tělesný tuk. A to s 98% přesností ve srovnání s profesionálními měřiči DEXA.

Galaxy Watch4: prvotina s Wear OS od Samsungu

Hodinky řady Galaxy Watch4 budou sice dvoje, ovšem budou mít velmi podobné specifikace. Oba modely se budou prakticky lišit jen velikostí těla a použitým materiálem. Základní Galaxy Watch4 navazují na Galaxy Watch Active2, jedná se o hodinky spíše sportovního ražení, na nichž je k připravena pouze digitální luneta. Stačí prstem táhnout okolo obvodu displeje, čímž dojde k rolování systémových obrazovek.



Hodinky Galaxy Watch4 jsou na první pohled určeny spíše sportovně zaměřeným nositelům, řemínky jsou (u obou variant) odolnější vůči potu, než dříve

U 40mm varianty hodinek musíte počítat s menším 1,19" displejem s rozlišením 396 × 396 pix, v případě 44mm verze narostlo rozlišení 1,36" na 450 × 450 pix. V obou případech tak zůstala jemnost displeje na metě 330 ppi, přičemž zobrazovací panel typu AMOLED je zabudován do hliníkového těla s hmotností okolo 30 gramů. 20mm řemínky můžete vyměnit za jiné, ovládání zajišťují dvě boční tlačítka. Obě využijete pro měření tělesného tuku, jedno zase, včetně měřiče na vnitřní straně zápěstí, pro natočení EKG. Samozřejmostí je pak měření kroků, srdečního tepu, okysličení krve, spánku (včetně chrápání!) nebo celé řady cvičení.

První pohled na dvojici hodinek řady Galaxy Watch4:

Výkon zajišťuje nedávno představený 5nm čipset Exynos W920 s 1,5GB RAM a 16GB úložištěm, např. pro offline poslech Spotify. Do menšího těla byla zabudována 247mAh baterie, v případě větší verze máme tu čest s 361mAh akumulátorem. Výdrž zatím neznáme, se vším měřením však odhadujeme, že hodinky zvládnou jeden náročný den na jedno nabití, maximálně dva, pokud měření výrazněji omezíte. Ale uvidíme až v praxi. Verze Watch4 je určena spíše pro sportovně laděné uživatele, kteří ocení spíše kompaktnější tělo hodinek se zvýšenou odolností 5 ATM.

Uvnitř je připraven operační systém Wear OS Powered by Samsung s grafickou nadstavbou One UI Watch. Jeho předností jsou zejména automatické instalace hodinkových aplikací, když si stahujete aplikace do smartphonu, resp. větší dostupnost aplikací vzhledem k dříve používanému Tizenu. V základní výbavě je připraveno 40 ciferníků, které si můžete navíc customizovat tak, aby tapeta na hodinkách odpovídala tapetě na vnějším displeji Galaxy Z Flip3, a obráceně.



Designové srovnání s předchůdcem - Galaxy Watch Active2

Hodinky Galaxy Watch4 budou v Česku stát 6 999 Kč (40mm BT verze), s větším tělem se cena vyšplhá na 7 599 Kč. Existovat bude ještě 44mm varianta s eSIM, která vyjde na 8 999 Kč. Hodinky budou k dispozici v černé, stříbrné, zelené (jen u 44mm) a v růžové (jen u 40 mm). Při předobjednání dostanete zdarma duální bezdrátovou nabíječku.

