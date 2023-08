Nový ovládací panel a situační tapety. Samsung odstartoval beta testování One UI 6 s Androidem 14

Samsung oficiálně odstartoval betatestování nadstavby One UI 6 nad Androidem 14. Informaci o betaverzi do světa vypustila německá pobočka Samsungu, která však vydanou tiskovou zprávu záhy stáhla. Přesto máme potvrzeno, že začátek testování je otázkou spíše jen hodin, a nikoliv dní. Už jen proto, že beta testování One UI 5.0 začalo přesně před rokem. Ani tentokrát se však nic nemění na zavedených pořádcích, beta bude v první vlně dostupná v USA, v Jižní Koreji a Německu, k nimž by se mohlo záhy přidat i Polsko.

Samsung ukázal zatím jen dva screenshoty, na nichž můžete vidět jednu z největších novinek. Do One UI 6 se totiž dostane nový ovládací panel, který se vysune místo horní lišty. Ale jen tehdy, pokud prstem potáhnete dolů z pravého horního rohu displeje. Do systému se dostane celá řada dalších drobnějších či větších možností přizpůsobení. Těšit se tak můžeme na situační tapety, které reagují na stav telefonu. V režimu spánku může být na pozadí telefonu např. úplně jiná tapeta, než za bílého dne. Třetí zveřejněnou novinkou je nový widget fotoaparátu, v němž si můžete nastavit specifické místo pro ukládání soukromých fotografií.



Zatím jediné screenshoty z nadstavby One UI 6, která bude postavená nad Androidem 14

Betaverze je v první vlně určená pro Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra, a jakmile bude fyzicky zveřejněna, podělíme se s vámi o naše první dojmy z nové verze systému, která se do smartphonů řady Galaxy dostane ještě letos. Pokud budeme vycházet z harmonogramu loňského One UI 5.0, můžeme očekávat finální verzi updatu koncem října. Do konce roku by pak opět mohl Samsung dostat aktualizaci do většiny svého mobilního portfolia.

Největší novinky, které přinesla nadstavba One UI 5: