Nová verze nadstavby pro skládačky a hodinky. Samsung aktualizuje loňské Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 a Watch4

Jihokorejský výrobce dnes oznámil, že se starší telefony mohou těšit na nové softwarové aktualizace. Aktuální generace skládaček Galaxy Z Fold4 a Galaxy Z Flip4 běží na nadstavbě One UI 4.1.1, přičemž identická verze se dostane i do Galaxy Z Flip3 a do Galaxy Z Fold3, navíc s operačním systémem Android 12L. Stejně tak se dostane hodinková nadstavba One UI Watch 4.5 z řady Galaxy Watch5 na loňské modely Galaxy Watch4.

Největší změnou projde skládací Galaxy Z Fold3, který dostane Android 12L a spodní taskbar, který vylepší multitasking. Přetažení aplikačního okna do rohu nově rychle aktivuje režim Multidisplej, do něhož opět dostanete až tři aplikace najednou a průběžně lze měnit jejich pozici. Skupinu dvou nebo tří aplikací bude možné přímo přidat do taskbaru pro jejich budoucí rychlé otevření. Stejně tak velmi jednoduše z otevřeného okna přes celý displej uděláte okno plovoucí.



U Galaxy Z Flip3 bude možné po aktualizaci pořizovat fotografie v originálním poměru stran pomocí vnějšího displeje. Najdete zde zkratky k focení, videu a k portrétnímu režimu. Potažením prstu nahoru a dolů při focení či natáčení videí pak přepínáte mezi dvěma objektivy. Vnější displej toho bude nově zvládat daleko více, např. vytočíte z něj oblíbený kontakt nebo odpovíte na zprávy převodem mluveného slova do elektronické podoby či prostřednictvím rychlých odpovědí a smajlíků.

Myslelo se i na starší hodinky

Samsung myslí i na loňské modely hodinek Galaxy Watch4, které dostávají update na One UI Watch 4.5. První novinkou jsou nové ciferníky s větším množstvím layoutů, do nichž naskládáte všechny potřebné prvky, které chcete sledovat přímo na číselníku. Další změnou je přepracovaná QWERTY klávesnice.

Tím to ale nekončí, koncem září bude vydána softwarová aktualizace pro Galaxy Watch3 a Galaxy Watch Active2, která do hodinek dostane některé funkce z řady Galaxy Watch5. Update loňských skládaček a hodinek však do Česka zatím nedorazil, očekáváme, že se na našem území objeví v průběhu čtrnácti dní.

Zdroj: Samsung News