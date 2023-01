Nová generace OLED panelů pro smartphony od Samsungu má maximální jas až 2000 nitů

Displejová divize na veletrhu CES ukázala, nejen nový hybridní displej pro budoucí skládačky, ale také nový mobilní displejový panel klasického střihu. Ten je vůbec prvním na světě, který při maximálním svitu překonal hranici jasu 2 000 nitů! Jedná se navíc o prakticky stejný jas, který je k dispozici u poslední generace Quantum Dot televizí od Samsungu, jenže dosažený na daleko menší displejové ploše.

Samsung má navíc úroveň tohoto jasu certifikovanou společností UL Solutions, a to konkrétně v podobě UDR 2000 (Ultra Dynamic Range). Podle zástupců displejové divize Samsungu je právě jas displeje jedním z nejvýraznějších faktorů, který rozhoduje o tom, jak uživatel smartphonu hodnotí kvalitu zobrazování displejového panelu.



Srovnání s jasem televize sice může na první pohled znít až přehnaně, jenže jsou to právě smartphony, které často používáme i na přímém slunci, a tak jejich displeje potřebují velmi vysoký jas. Ovšem jen z krátkodobého hlediska, protože mít tak jasný displej dlouhodobě, by se citelně podepsalo na výdrži telefonu na jedno nabití. Jihokorejský výrobce dodává, že i přes vyšší hodnotu jasu se mu podařilo zachovat stejnou energetickou efektivitu jako u dřívější generace mobilních displejových panelů.

Mezi řádky to tedy vidíme jako vylepšení displejového materiálu M12 OLED, který byl použit u displejů Samsungu Galaxy Z Fold4 a u iPhonu 14 Pro Max. U souběžně oznámených televizí Quantum dot jihokorejský výrobce použil optimalizační algoritmus IntelliSense AI a nový materiál OLED HyperEfficient EL, který zlepšuje jas barev každého RGB pixelu. Je tedy možné, že Samsung identické displejové inovace, nebo alespoň část z nich, přenesl i do mobilních displejů. Poprvé by se vysocesvítivé OLED displeje mohly ukázat již u připravované řady Galaxy S23.

Zdroj: Samsung Display