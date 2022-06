Nová generace hodinek od Samsungu změní značení. Poprvé změří teplotu, na otočnou lunetu se příliš netěšte

Samsung se připravuje na srpnovou premiéru nové generace chytrých hodinek se systémem Wear OS 3. A protože Google zatím na Pixel Watch jen láká, i za pár měsíců tak budou hodinky od Samsungu stát na špici platformy Wear OS stále osamoceně. Jaké jsou největší novinky, na které se můžeme těšit?

V prvé řadě dojde ke změně názvu. Základním modelem hodinek budou Galaxy Watch5, které však nedoplní „klasická“ varianta, ale Galaxy Watch5 Pro. Z hodinek by však měl zmizet jeden důležitý prvek, a to otočná luneta. Už u Galaxy Watch4 byla nahrazena digitální variantou, ovšem hodinky Galaxy Watch4 Classic se na ní mohou stále spolehnout. U páté generace však zřejmě otočný prstenec, na něhož mnozí nedají dopustit, zmizí i z větší varianty hodinek.

Jejich tělo by mělo být vyrobeno z titanu, který na displejové straně doplní safírové sklo. Zajímavá je také informace o baterii, konkrétně Pro varianta by měla dostat akumulátor o kapacitě 572 mAh. Připomeňme, že v případě 46mm varianty aktuální generace hodinek je k dispozici jen 361mAh baterie, a pokud se spekulace potvrdí, bude to znamenat nárust kapacity o téměř 60 procent! V řeči čísel by to mohlo znamenat téměř dvoudenní výdrž při náročném používání, což je meta, kterou aktuální generace hodinek od Samsungu rozhodně nedosahuje.



Betaverze aplikace Samsung Health potvrdila nové značení hodinek od Samsungu. Označení „Classic“ už se používat nebude

Pátá generace Galaxy Watch by měla ve finále skutečně dostat i teploměr. Jihokorejský výrobce si chystá půdu v aplikaci Samsung Health, v jejíž betaverzi se už objevilo zaškrtávátko pro evidenci teploty. Samsung, stejně jako Apple, však teplotu těla bude pouze odhadovat z měřičů na zápěstí, protože do měření teploty vstupuje celá řada nežádoucích faktorů (více zde). Tato funkce navíc nebude určena pro „běžné“ měření, ale k měření teploty v průběhu spánku. Tato funkce má dále primárně pomoci odhalit plodné dny.

U Galaxy Watch5 se velmi dlouho hovořilo i o měření krevního cukru, v posledních týdnech však informační zdroje utichly. A to by mohlo znamenat, že se tato funkce ani letos do hodinek od Samsungu nedostane. V tom případě by měly navrch podzimní hodinky Apple Watch 8, u nichž je neinvazivní měření glykémie údajně stále v plánu.

