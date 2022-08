Nová beta prohlížeče Samsung Internet odhalí pokusy o sledování a počet blokovaných reklam

Samsung na svém blogu blíže představil devatenáctou betaverzi prohlížeče Samsung Internet, která se do smartphonů řady Galaxy dostane v posledním čtvrtletí letošního roku. A její součástí bude hned několika novinek, které uživatelům při prohlížení webu přinesou větší zabezpečení a soukromí.

Umělá inteligence se nově bude starat o detekci pokusu o vaše sledování, a také o detekci phishingu. Pokud telefon zjistí pokus o podstrčení podvodné stránky s podobným URL jako původní „originální“ web, nedojde k předání detailů o prohlížeči a uživateli. Navíc, přímo v adresním řádku budete moci kliknout na ikonu zámku, která vám odhalí detaily o zabezpečení. A to, nejen webové stránky, ale i vás samotných. Zajímavě vypadá zejména zmínka o počtu používaných cookies a o počtu zablokovaných přístupů při pokusu o vaše sledování. Na stejném místě můžete zablokovat přístupy webu k vaší poloze, fotoaparátu a mikrofonu.



Bezpečnostní detaily o webové stránce v prohlížeči Samsung Internet Beta 19

V samostatné nabídce se dozvíte i počet zablokovaných reklam, pokud využijete některé z dostupných pluginů prohlížeče. Počítá se však i dalšími add-ony, které umožní rychlý překlad webové stránky, či automatickou tvorbu titulků. Nově budou tyto přídavky fungovat i v Režimu Utajení.

Poslední novinkou je synchronizace záložek mezi aplikací Samsung Internet v telefonu a tabletu s počítačem, v němž používáte prohlížeč Google Chrome. A to pomocí pluginu Samsung Internet Chrome Extension. Synchronizace však probíhá i obráceně, takže se vám oblíbené záložky z Chromu v počítači synchronizují i do telefonu. Veškeré změny devatenácté betaverze Samusng Internet se dostanou do běžně dostupné verze aplikaci v posledním čtvrtletí letošního roku.

Betaverzi prohlížeče Samsung Internet Beta si můžete stáhnout na Google Play.

Zdroj: Samsung News