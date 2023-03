Nová „áčka“ vypadají jako Galaxy S23. Samsung vsadil na pastelové barvy a 120Hz displeje

„Áčka“ od Samsungu jsou sice v hierarchii řady Galaxy až na třetím místě (po skládačkách „Z“ a top smartphonech „S“), co do prodejů je však tato řada u jihokorejského výrobce zcela jasně na špici. Samsung dnes při české premiéře představil první trojici letošních „áček“, z nichž nejvybavenějším bude Galaxy A54. Mezigeneračně se však hodně polepšil Galaxy A34, který opustil nižší patra, a úplný základ přenechal modelu Galaxy A14. Všechny dnešní novinky spojuje nový design, který telefony podědily po řadě Galaxy S23.



Jak oba nové Samsungy rozlišit z přední strany? Galaxy A54 je trochu menší a jeho displej má průstřel, Galaxy A34 je zase trochu větší a v displeji má viditelný výřez

Samsung nám sice v Praze ukázal tři modely (resp. čtyři, pokud budeme brát LTE a 5G verzi jednoho modelu samostatně), nejzajímavější jsou však modely Galaxy A34 a Galaxy A54. Právě ty mají být tahouny střední třídy od Samsungu, ovšem už neplatí rovnice „čím vyšší číslo, tím větší displej“, protože Galaxy A34 má větší displejový panel, než Galaxy A54. Obě novinky se liší použitými materiály, procesory a také fotoaparáty. Barvy jsou, až na jednu výjimku, v obou případech stejné.

A kvitujeme i příjemnější haptickou odezvu nebo špičkovou softwarovou podporu. Oba hlavní modely řady dostanou až Android 17 a bezpečnostní aktualizace až do roku 2028!

Levnější model s matnými zády

Hlavní poznávacím znakem nových modelů je trojice samostatně vystouplých fotoaparátů na zadní straně, které mají okolo sebe kovové kroužky, v nichž jsou snímače nepatrně zapuštěny. U Galaxy A54 vyčnívají o něco více nad okolní lesklý povrch (Gorilla Glass 5), zatímco u Galaxy A34 je záď vyrobena matného plastu, který vypadá více „prémiověji“. A nevadí ani mezigenerační ztráta hloubkového objektivu, jehož mnohem kvalitněji zastoupí umělá inteligence.



Galaxy A54 dostal 6,4" AMOLED s průstřelovou selfie

Hlavní foťáky mají sice trochu rozdílné rozlišení, u výše postaveného modelu se však dostalo na větší fotočip a také na větší rozsah optické stabilizace (1,5°). Telefon se tak v tomto ohledu vyrovnává mnohem dražšímu Galaxy S23. Všechny pixely jsou navíc použity i pro ostření. Výrobce toto řešení nazývá All-pixel AF, a má se jednat o velmi podobné řešení jako Dual Pixel u řady Galaxy S23. Hlavní snímač doplňuje 8Mpx širokáč a 5Mpx makro, videa natočí telefon maximálně v rozlišení UHD s 30 fps. Selfie u Galaxy A34 zůstává zůstává u 13 megapixelů, u Galaxy A54 má i nadále 32 Mpx.



Zadní kryt výše postaveného modelu vyplňuje lesklé sklo Gorilla Glass 5

Druhým poznávacím znakem bude displej. Galaxy A54 má „modernější“ 6,4" AMOLED displej s průstřelem, níže postavený model dostal 6,6" AMOLED s účkovým výřezem. Rozlišení obou displejů je Full HD+, a podle našich prvních dojmů i tentokrát bohatě postačuje. Na přímém slunci oceníte vyšší jas displeje, který se v automatice dostal až na 1 000 nitů, i funkci Vision Booster, která úpravou barevných tónů ještě o něco vylepšuje čitelnost. Čtečka otisků prstů je součástí displeje v optické podobě.



Galaxy A34 poznáte podle displejového výřezu

Displeje obou novinek nově podporují 120Hz obnovovací frekvenci displeje, největší posun (z 90 na 120 Hz) je patrný u Galaxy A34. U „áček“ se navíc poprvé objevuje dynamická obnovovací frekvence, která však dokáže přecházet jen mezi 60 a 120 Hz. V řadě Galaxy S je přechodových kroků daleko více, i přesto však tento detail pomáhá Samsungu k tomu, že nové modely tituluje jako „dvoudenní“ smartphony. 5 000mAh baterie zůstává na stejné kapacitě jako vloni, maximální dobíjecí výkon je opět 25 Wattů. Na padesát procent se dostanete za půl hodiny, nabíječku si i tentokrát musíte dokoupit samostatně.

eSIM a Wi-Fi 6 proniká do nižších pater

Šasi obou novinek je vyrobeno z plastu, a výška telefonů mezigeneračně o něco poklesla. A to na úkor nepatrně větší tloušťky, šířky a hmotnosti. Telefonům i přesto zůstala zvýšená odolnost IP67 (30 minut 1 metr pod vodní hladinou) či podpora stereo reproduktorů, kdy se ke spodnímu sluchátku přidává sluchátko nad displejem. Reproduktory jsou hlasitější, u Galaxy A54 je navíc stereo doplněno o režim Dolby Atmos s výraznějšími basy. Při volání dokáží oba modely efektivně utlumit ruchy na pozadí a zvýraznit vaše mluvené slovo.



Matná plastová záda sluší níže postavenému Galaxy A34 více, než lesklé sklo použité u Galaxy A54

Telefony jsou Dual SIM, takže do nich můžete vložit třeba soukromou a firemní nanoSIM kartu. Druhý slot je však hybridní, takže si musíte vybrat. Mírně navrch má tentokrát Galaxy A54, který jako první zástupce řady podporuje eSIM. Pokud si druhou kartu přidáte v elektronické podobě, můžete druhý slot využít až pro 1TB microSD kartu. Níže postavený model si vybírat nemůže.



Oba telefony mají na zádech tři fotoaparáty, které se liší jen v hlavním snímači. Galaxy A54 má 50Mpx snímač s kvalitnější stabilizací, Galaxy A34 pak 48Mpx foťák s OIS. O obou novinek Samsung vyzdvihuje kvalitnější noční snímky, zda to bude platit i v praxi, si budeme muset počkat až na redakční testování

Konektivita je samozřejmě zacílena a sítě páté generace, které zajišťují dva různé čipsety. Zatímco u Galaxy A34 jde do akce známý 6nm procesor Dimensity 1080, u výše postaveného sourozence se o výkon stará nový 5nm Exynos 1380. To je v portfoliu nový a prakticky neznámý procesor, který však mezigeneračně navyšuje výkon CPU o pětinu a výkon grafiky od čtvrtinu. Ani jeden z procesorů nebude žádným rekordmaem, ale svou práci si odvedou i při hraní her. I díky úsporným výrobním technologiím mají nová „áčka“ vydržet až dva dny na jedno nabití.



Galaxy A14 působí už na první pohled levnějším dojmem. Má výraznou bradu a vroubkovaný zadní kryt. Telefon dostal 6,6" 90HZ LCD displej tři foťáky (50 + 2 +2) a běži na Exynosu 1330 (LTE) či na Dimensity 700. V ČR se bude nabízet v obou síťových provedeních

Sahalo se i na operační paměť, která je u Galaxy A54 vždy na kapacitě 8 GB, pouze 128GB varianta Galaxy A34 dostala 6 GB RAM. Oba modely mají ještě virtuální RAM, která si vezme stejně velkou kapacitu, tj. 6 nebo 8 GB, z interního rychlého úložiště typu UFS 3.0. To má kapacitu 128 nebo 256 GB, doplníte jej až 1TB microSD kartami. Tradičně bohatou konektivitu u výše postaveného modelu ještě vyšperkuje podpora Wi-Fi 6. V telefonech je připraven Android 13 s nejnovější verzí nadstavby One UI. Uživatelé nových „áček“ se mohou těšit na čtyři nástupnické generace Androidu a na pět let bezpečnostních záplat.

Ceny a bonus pro Galaxy A54

Galaxy A34 a Galaxy A54 se začnou v Česku prodávat 20. března. Výše postavený model bude k dostání v limetkové, grafitové, fialové a v bílé. Stejné barvy má i Galaxy A34, jen s tím rozdílem, že místo bílé se bude telefon nabízet ve stříbrné. Ceny obou modelů se meziročně (proti předchůdcům Galaxy A33 a A53) výrazně nezměnily a jsou na českém trhu následující:

Galaxy A34 6/128 GB - 9 499 Kč

- 9 499 Kč Galaxy A34 8/256 GB - 10 999 Kč

- 10 999 Kč Galaxy A54 8/128 GB - 11 999 Kč

- 11 999 Kč Galaxy A54 8/256 GB - 12 999 Kč

Samsung si pro uživatele, kteří si předobjednají nebo zakoupí Galaxy A54 od 15. do 31. března, připravil akci v podobě bezplatných sluchátek Galaxy Buds2 v hodnotě 2 990 Kč v bílé barvě. Po pořízení telefonu stačí otevřít předinstalovanou aplikaci Samsung Members, ze které si stáhnete poukaz. Ten následně využijete k bezplatnému objednání sluchátek, která vám dorazí poštou. Pro Galaxy A34 žádný bonus připravený není.