Nositelnosti budou natahovací. Samsung ukázal displej s měřičem srdečního tepu

Vývojářské centrum SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology) vyvinulo nový produkt, který může být nasazen u natahovacích nositelností budoucnosti. Jedná se OLED displej na zápěstí s vestavěným měřičem srdečního tepu, který může být při zachování funkčnosti natažen až o 30 procent. Jedná se o vůbec první funkční natahovací prototyp, který na světě existuje, což by mělo otevřít dveře dalšímu výzkumu natahovacích displejů vyšších úhlopříček a jemnějšího rozlišení.

Samsung modifikoval strukturu OLED displeje, v němž byl plast nahrazen elastomerem. Tedy materiálem s vysokou pružností, u něhož bylo dodatečně upraveno jeho molekulární složení, aby byl odolnější vůči teplu, a aby při natažení nedocházelo k nežádoucímu pnutí materiálu. To podle vědců umožní nositelná zařízení bez obav vybavit senzory a obvody pro sledování zdraví, což studie od Samsungu přímo dokázala. Do prototypu byl integrován měřič srdečního tepu (PPG), jehož funkčnost byla prokázána i po tisíci nataženích.

A jaké má nové řešení rozdíl oproti současným hodinkám? Vědci Samsungu uvádějí, že se flexibilní materiál daleko lépe přizpůsobí tvaru zápěstí, navíc mu nedělaly při snímání srdečního tepu problémy ani pohyby ruky. Otevírají se tak dveře ke kontinuálnímu měření srdečního tepu s vyšší citlivostí (cca 2,4×) oproti současným fixním měřičům na vnitřních stranách chytrých hodinek.

Samsung hodlá na flexibilních displejích na ruku i nadále pracovat, a do budoucna očekává, že by tato zařízení mohla sloužit k monitoringu okysličení krve, k na točení EKG či k měření krevního tlaku. A to s daleko větší přesností a citlivostí, než u současných metod a postupů.

Zdroj Samsung News