Netušené možnosti úprav prostředí od Samsungu. V Česku je k dispozici aplikace Good Lock

Čekání trvalo rovných šest let. V Česku je konečně k dispozici aplikaci Good Lock od Samsungu se všemi doplňkovými moduly, která nabízí nejkomplexnější úpravu uživatelského rozhraní a funkcí systému ze všech OEM výrobců na trhu. V aktuální vlně rozšíření aplikace se dostalo třeba na Česko, Slovensko nebo Polsko. Aplikace je k dispozici k bezplatnému stažení na portálu Galaxy Store, a pokud si trochu chcete „pohrát“ se systémem, je rozhodně na co se těšit.

A zatímco dříve bylo třeba aplikaci stahovat přes VPN nebo moduly hledat pokoutně na internetu (Samsung jich samostatně zveřejnil jen pár), nově si aplikaci stáhnete oficiální cestou. Původně se přepokládalo, že Samsung u nás aplikaci nenabízí proto, že není v češtině, zveřejněná podoba aplikace na vás však stále mluví anglicky. To je však ten nejmenší nedostatek, který vyvažuje počet modulů a možností, kterými si můžete upravit vzhled a chování smartphonů od Samsungu, v nichž běží grafická nadstavba One UI.

Základní aplikace a doplňkové moduly

Aplikace Good Lock je od včerejší aktualizace dostupná i pro české uživatele. Stáhli jsme si ji v Galaxy Z Fold4, měla by však být dostupná i pro jiné modely jihokorejského výrobce, byť pro ně nemusí být dostupné všechny funkce. Přímo z mobilu se můžete ke stažení aplikace dostat přes tento odkaz.



V modulu Theme Park si upravíte třeba i vzhled notifikační lišty

Stažením aplikace Good Lock to ale nekončí, protože její součástí je hned několik samostatných modulů. A vy si můžete stáhnout jen ty, které potřebujete, nebo chcete vyzkoušet. Už první modul Theme Park vám umožní výraznou personalizaci telefonu. Právě v něm můžete rychle vytvořit nové systémové schéma, upravit styl a barvy klávesnice od Samsungu, upravit barvy výsuvné lišty, vytvořit nový styl aplikačních ikon nebo upravit vzhled nabídky, která se ukáže při úpravě hlasitosti.

Prostředí tedy můžete maximálně upravit podle svého vlastního uvážení. Už jen díky tomuto modulu se vyplatí instalace aplikace Good Lock.

Představení modulu Pentastic:

Pentastic zase využijí jen uživatelé smartphonů s dotykovým perem S Pen. V aplikaci si můžete nastavit třeba takový detail, jako je styl a velikost ukazovátka při přiblížení stylusu k displeji. Standardní tečku můžete nahradit i svým vlastním obrázkem. V aplikaci lze změnit podobu nabídky Bezdotykového příkazu či nastavit volitelnou akci při dvojitém poklepání stylusu na displej při stisknutém tlačítku.

Modul Wonderland vám umožní vytvořit si vlastní tapetu s pohybovým efektem, kterou můžete použít na domovské obrazovce nebo na lockscreenu. Vybírat můžete z předpřipravených vzorů, u nichž si můžete pohrát s barvami, popř. lze navolit vlastní fotografii a přidat ji pohybový efekt na ose x či ose y. K pozadí můžete přidat další prvky, jako texty, videa, další fotografie nebo efekty, a to včetně detailního nastavení, kdy se mají na tapetě objevit.



V modulu Wonderland si zase vytvoříte svou vlastní animovanou tapetu

Lockstar vám zase umožní upravit prvky a jejich pozice na zamykací obrazovce. Pokud máte skládačku, tak si upravíte vzhled lockscreenu na obou displejích. Místo dvou zástupců na aplikace ve spodních rozích displeje můžete rozhraní přepnout na celou nástrojovou lištu až s šesti zástupci a tlačítkem, který zástupce vyroluje a zase schová.

KeysCafe se postará o kompletní personalizaci klávesnice od Samsungu. Můžete si vytvořit vlastní klávesnici, ve které vyměníte funkce některých kláves, změníte jejich pozici, barvu, velikost nebo je z klávesnice třeba rovnou odstraníte! Vybraným schématem navíc naskinujete nově vytvořenou či defaultní klávesnici, a to jedním kliknutím.

Díky KeysCafe si upravíte klávesnici do těch nejmenších detailů:

NavStar se zase točí jen okolo personalizace tlačítek ve spodní liště. Základní design trojice ikon můžete změnit do zcela odlišné podoby. To včetně stylu, barev a samotných ikon. U skládaček je pak možné dvojitým kliknutím na tečku v levé části taskbaru celý řádek s ikonami schovat, a dvojitým poklepáním jej zase zobrazit.

HomeUp se zase týká personalizace One UI launcheru. Nastavíte si mřížku, vzhled složek, animace, vzhled správce posledních aplikací, citlivost ovládání, prioritu gest, podobu panelu, který se objeví pří pokusu o sdílení, a mnoho dalšího...

ClockFace vám umožní pohrát si se vzhledem hodin na lockscreenu a Always On displeji. Vybrat si můžete z předpřipravených vzorů, a nebo si vytvoříte svůj vlastní vzhled hodin. QuickStar zase umožní samostatně upravit vzhled vysunuté horní lišty či hned po prvním vysunutí okamžitě zobrazit zástupce rychlého spuštění. V liště si upravíte třeba pozici hodin, můžete si nechat ukázat datum, nebo při jejím vysunutí zobrazit aktuální čas včetně sekund. Jsou to sice jen detaily, ale i díky nim je personalizace systému opravdu maximální.

Nejen design, ale také funkce

Všechny zmíněné moduly braly v potaz chování jednotlivých grafických prvků a samotný vzhled, který si můžete do detailů upravit. Druhá sekce modulů pro Good Lock se však věnuje spíše rozšíření funkcí, které nadstavba od Samsungu v základu přímo nenabízí. NiceShot vylepšuje základní systémové screenování. Do toolbaru, který se objeví po sejmutí obrazovky, třeba přibude tlačítko pro rychlé smazání screenshotu. Upravit si můžete také možnosti pro natáčení selfie videí.



NiceShot vylepuje práce se screenshoty a záznamy obrazovky

NotiStar zase eviduje historii vašich notifikací, které dokáže (i po jejich přečtení či vymazání) v paměti uložit až neomezeně dlouho. V historii notifikací můžete samozřejmě fulltextově vyhledávat či filtrovat aplikace, jejichž notifikace chcete ukládat. NiceCatch v podobném duchu monitoruje historii ovládání zvuků, vibrace telefonu, vzbuzení displeje, zobrazení reklam při odemknutí telefonu či vyskakovacích obrazovek (tzv. Toast).

One Hand Operation+ je jedním z mála modulů Good Locku, které Samsung již dříve zveřejnil k samostatnému stažení. Tento modul přidá užitečné a rychle přístupné úchyty gest na levou či pravou stranu obrazovky, aby bylo možné telefon ovládat jednou rukou. Samozřejmě si nastavíte pozici, tvar i funkci obou úchytů. Routines+ zase vylepšuje základní Bixby Rutiny o pokročilé možnosti a nové funkce při jejich tvorbě.



One Hand Operation+ pomůže s jednoručním ovládáním smartphonu

V modulu MultiStar můžete do těch největších detailů navolit chování telefonu v režimu Multidispleje. Bonusem jsou funkce pro skládací displeje, resp. pro automatické zobrazení aplikací ve full screenu při rozevření, a další drobné detaily, jako jsou gesta, efekty, pop-up animace, apod.

Modul RegiStar se zase zaměřil na úpravu systémového Nastavení. V nabídky můžete schovat jméno i e-mailovou adresu či přeskupit pořadí jednotlivých položek. Lze zde také nastavit zástupce při detekci dlouhého podržení prstu na displeji či při stisku a podržení bočních tlačítek.

Posledním modulem je Sound Assistant, v rámci něhož si upravíte vzhled nabídky pro nastavení hlasitosti. Můžete si vyrobit její vlastní design, upravit rychlost kroku při změně hlasitosti, přizpůsobit vibrace, změnit hlas, který nahrává váš mikrofon, či využít rozšířená nastavení pro externí zvuková zařízení.



Sound Assistant vám zase dokáže detailně upravit chování regulátorů zvuků

Modulů pro Good Lock je opravdu celá spousta a jako celek pokrývají snad všechno, co byste si u svého telefonu s Androidem mohli jenom nastavit. Pokud vám nestačí základní vzhled a funkce prostředí, konečně se můžete pustit i do stahování a zkoušení dostupných modulů, v nichž si nastavíte skutečně to, co vás jen napadne.