Nenabídl vám telefon od Samsungu novou aktualizaci? Můžete si pomoct aplikací pro desktop

Také se vám někdy stalo, že jste si přečetli o dostupnosti aplikace pro telefony řady Galaxy na českém trhu, jenže na tom vašem se update stále neobjevil? Může to být proto, že máte telefon od operátora, pro nějž mohou být aktualizace vydány se zpožděním. A nebo zase někdy o něco dříve, takže na updaty čekají telefony z volné distribuce. Samotná prodleva by však neměla být nějak zásadní.

Jenže, co dělat, když všem okolo vás už update dorazil, a telefon vám několik týdnů stále na displeji vypisuje informaci o tom, že „Software je aktuální“? Důvodů může být hned několik. Telefon může pocházet ze zahraniční distribuce, kde není update ještě k dispozici, a nebo je, ovšem kvůli odlišnému regionu se telefon nedokáže připojit k aktualizačnímu serveru. Vyřešíte to instalací jediné aplikace od Samsungu.

Instalujeme Smart Switch

Aplikace Smart Switch slouží k zálohování telefonů řady Galaxy či k přenosu souborů mezi dvěma zařízeními s Androidem, či mezi Androidem a systémem iOS. Málokdo však ví, že je aplikace Smart Switch dostupná i pro desktopové systémy. Instalátory aplikací jsou na oficiálních stránkách dosti „neviditelné“, a tak přidáváme přímé odkazy ke stažení Smart Switch pro Windows a Smart Switch pro Mac.



Pokud vám telefon hlásí nedostupnou aktualizaci, a ví víte, že je pravdou úplný opak, vyzkoušejte aktualizovat pomocí PC aplikace Smart Switch. Raději si však ještě před updatem vytvořte zálohu. V podmínkách instalace software totiž musíte přijmout fakt, že v některých případech bude telefon při instalaci aktualizace obnoven do továrního nastavení

Po stažení a instalaci stačí telefon připojit k počítači, potvrdit instalaci aplikace Smart Switch do telefonu (pokud ji v něm ještě nemáte), a chvíli (maximálně 30 vteřin) počkat. Pokud je update dostupný, ve spodní části na vás vyskočí hláška „Je dostupná nová verze softwaru“ s modrým tlačítkem Aktualizovat. Po stisknutí tlačítka zjistíte verzi softwaru, která je na serveru k dispozici, její velikost a také musíte odsouhlasit podmínky a potvrdit, že berete na vědomí některé informace. Současně dojde ke stahování softwaru a potřebných komponent do počítače, který se následně nainstaluje do telefonu.

To jsme si mohli ověřit např. u Galaxy S23 Ultra, který v systému tvrdošíjně hlásil, že pro něj žádná aktualizace není dostupná, i když podle Smart Switch byla pravda úplně někde jinde. Poměrně překvapivě bylo možné díky Smart Switch aktualizovat i velmi starý Galaxy Tab S2, v němž byla ROM z roku 2018 (jako nejnovější aktuální), ovšem Smart Switch pro tablet „viděl“ ještě o rok novější aktualizaci.

A teď to důležité. Před updatem nezapomeňte zálohovat důležité soubory, např. fotografie, protože se může stát, že telefon správně nenaběhne, a nebo bude kvůli výrazně odlišným verzím softwaru nutné jeho obnovení do továrního nastavení.