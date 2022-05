Některé telefony řady Galaxy S22 trápí problémy s konektivitou. Vypadávají data, GPS a nefungují hovory

Samsung si řadu Galaxy S22 rozhodně za rámeček nedá, protože právě u ní došlo k provalení služby GOS (Game Optimizing Service), kterou jihokorejci ve svých smartphonech nabízeli a defaultně používali celou řadu let. Některé evropské modely řady Galaxy S22 však trápí i mnohem zásadnější problémy, které narušují podstatu telefonu jako takového. Na telefony se někdy nedá dovolat, čas od času vypadnou mobilní data, a nebo vám zase zčista jasna přestane fungovat GPS.

Dle vyjádření českého Samsungu se nejedná o plošný problém. Výrobce však v Česku přesto eviduje určitý počet individuálních případů, u nichž se jedná o specifickou kombinaci mobilního operátora a frekvence, ke které je telefon aktuálně připojen. V případě, že se i u vašeho telefonu objeví podobný problém, je třeba kontaktovat infolinku. Ta dokáže pomoc se základní diagnostikou (i vzdáleně) a rozhodnout o dalším postupu.

Individuální potíže také průběžně hlásí technikům, kteří případy řeší s mobilními operátory i majiteli jednotlivých zařízení. V případě, že se jedná o závadu, která je řešitelná softwarovou aktualizací, připraví Samsung záplatu, kterou vydá v nejbližším releasu. To se dle našich informací děje i nyní a většina těchto individuálních potíží by měla být vyřešena v následujících týdnech pomocí plánované aktualizace systému. Ta vychází u nových vyšších řad zařízení Samsung Galaxy, do kterých spadá i S22, jednou měsíčně.

Na problémy s konektivitou některých modelů upozorňují uživatelé v zahraničí, my na ně narazili úplnou náhodou, a to na českém a slovenském fóru Samsung Community. Uživatelé se víceméně shodují v několika zásadních bodech. Telefony nejnovější „eskové“ řady mívají problém s mobilními daty. Po určitém časovém intervalu v telefonu vypadne datová síť, a naskočí někdy za 30 vteřin, jindy třeba za pět minut. Samotný interval se liší model od modelu, někdy vypadávají data co 20 minut, u někoho zase co hodinu. Ale jsou i tací, kteří žádné výpadky neregistrují.

Pokud se vám tedy zasekne přehrávání videa na YouTube nebo jakéhokoliv obsahu (webová stránka, e-mail, načítání Stories, apod.), i když máte plný signál na LTE a šipky signalizují datovou konektivitu, je váš telefon ovlivněn stejnou chybou. U některých uživatelů je šipka směřující dolů (znázorňující download) v danou chvíli zašedlá, takže i vizuálně víte, že data právě prostě z nějakého záhadného důvodu „netečou“.

Uživatelé řeší problémy s konektivitou po svém. Většině uživatelé pomáhá deaktivace 5G konektivity. Stačí v nastavení přejít do Mobilní sítě - Režim sítě a zde zvolit LTE/3G/2G (automaticky připojit). Pokud se dlouhodobě pohybujete v oblasti bez 5G, je to víceméně jedno, pokud však máte 5G síť v dosahu, prakticky ji nemůžete používat.

Vypadávají i hovory

Telefon bez mobilních dat, na které jsou stovky služeb doslova závislé, je věcí jednou, mnohem palčivějším problémem jsou však hovory. Při příchozích hovorech je někdy váš telefon nedostupný a to při plném signálu. Vůbec přitom nezazvoní a po chvíli vám dojde SMS o zmeškaném volání v době vaší nedostupnosti. A zatímco výpadky mobilních dat v oblasti bez 5G potvrdit nemůžeme, v minulém týdnu nám na S22 Ultra dorazila SMS o nedostupnosti...



Tato SMS dorazila na Galaxy S22 Ultra v době, kdy jsem byl u telefonu, který měl plný signál. Leč, na smartphone se zrovna v tu chvíli nedalo dovolat

Někteří uživatelé si stěžují na výpadky či přerušení hovorů, které jsou zdánlivě náhodné, a to po krátkodobém poklesu signálu téměř na nulu. A pokud používáte dvě SIM a na první máte povolené až LTE, je třeba na druhé SIM přepnout na 2G/3G, jinak se druhá SIMka neustále odpojuje od sítě a nikdo se na ní nedovolá. Někteří uživatelé také pozorují na zdlouhavé ustanovení telefonního spojení. Mezi další „lék“ údajně patří i deaktivace VoLTE...

V minulosti u řady Galaxy S22 vypadávala i GPS, kdy jste pod čistou oblohou byli zafixování, a najednou vám aplikace oznámila, že vaše poloha není známá. Zdá se, že problémy s GPS už Samsung vyřešil, každopádně výpadky mobilních dat a hovorů u dotčených uživatelů stále trvají, byť v možná o něco menší míře. A to i po květnové aktualizaci softwaru.

Redakční představení Samsungu Galaxy S22 Ultra:

Používáte telefon řady Galaxy S22? Trápí vás stejné problémy? Popište je do diskuse a přidejte svého operátora, počty SIM karet, které používáte, a nastavení mobilní datové konektivity. Získané informace předáme dále.

