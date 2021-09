Projektoromobil Galaxy Beam V roce 2012 prodával Samsung v Česku velmi netradiční smartphone. Galaxy Beam byl první „projektoromobil“ od známé značky výrobců telefonů. Designově obtloustlý žluto-černý smartphone měl na horní hraně připravený nHD projektor, který ve své době strhával velkou pozornost. Dodnes si vzpomínám na kamaráda, který telefon používal, a v nedaleké hospodě, která kvůli častým večerním promítáním doslova praskala ve švech. Samsung Galaxy Beam: promítání může začít [recenze] Na telefonu běžel stařičký Android 2.3.6, později aktualizovány na Android 4.1, výkon zajišťoval čipset NovaThor U8500 dnes už prakticky neznámého brandu, 4" TFT displej měl úhlopříčku 800 × 480 pix, baterie podprůměrnou kapacitu 2 000 mAh. Byl to však právě projektor, který byl hlavním prodejním artiklem. Svítivost projektoru byla 15 lumenů, na zdi jste vykouzlil obraz až s dvoumetrovou úhlopříčkou. Museli jste si jej sice doostřit ručně, každopádně jste mohli projektor využít i v kreslícím či prezentačním režimu.

Tiskové fotografie Samsungu Galaxy Beam Přímo v základním balení telefonu jste dostali náhradní baterii a stojánek s dobíjením, pro telefon byl připraven i stojánek pro upnutí do stativu, který taktéž pasivní cestou zesiloval zvukový výstup. V roce 2014 došlo k premiéře modelu Galaxy Beam 2, který se však v Česku do prodeje nedostal. A s tím prakticky skončily jakékoliv snahy o to, aby se v mobilním segmentu mohl ve větší míře prosadit kompaktní vestavěný miniprojektor. Je to škoda, nebo by projektor našel u mobilů uplatnění i v dnešní době?

Platforma Bada Samsung již před jedenácti lety, v roce 2010, představil a úspěšně uvedl na trh svůj vlastní operační systém Bada. Jednalo se o jakýsi předěl mezi dřívější dotykovou platformou TouchWiz a Androidem, který byl v té době daleko otevřenější, než dnes. Operační systém Bada byl v češtině, měl svůj aplikační obchod Samsung Apps, a na trhu se udržel tři roky. Samsung Wave III: Bada 2.0 poprvé [recenze] Nešlo jen o systém samotný, ale také o telefony. Vlajková řada Wave byla designově oproti řady Galaxy S úplně někde jinde. Telefony měly kovovou konstrukci, jedinečný designový rukopis a k tomu dostaly do výbavy operační systém, který si mohl Samsung upravovat podle svého. Platformě však zřejmě ublížila podobnost s Androidem, na němž bylo už v té době k dispozici daleko více aplikací. Občas zlobila i stabilita systému a neochota jej udržovat, když se do popředí dral stále více využívaný Android. Pod koncem platformy se zřejmě podepsal i nepovedený upgrade na Bada 2.0. Samsung Bada: budoucnost v troskách, skončí za rok Samsung před jedenácti lety nemyslel na žádná zadní vrátka, modelů s Badou postupně ubývalo a po třech letech nastal konec. Na troskách Bady vyrostl operační systém Tizen, který Samsung používal u chytrých hodinek (až do řady Galaxy Watch4), resp. jej stále využívá u svých chytrých televizí. Kdo ví, kde by dneska Bada byla, kdyby ji Samsung i do dnešních dní nechal stále „naživu“.

Hybrid telefonu a foťáku Snahy o spojení telefonů a digitálních fotoaparátů ty byly od nepaměti. Byly to však až fotoaparáty Galaxy NX, Galaxy Camera a Galaxy Camera 2, které měly demonstrovat, že lze v určité míře spojit fotoaparát a telefon v jeden celek za přispění operačního systému Android. Samsung Galaxy NX: chytrá bezzrcadlovka [recenze] Ve všech případech se jednalo o chytré fotoaparáty, které sloužily pro rychlé sdílení fotek z terénu přes Wi-Fi nebo mobilní sítě. U Galaxy NX jste mohli navíc přes vloženou SIM odeslat textovku, hovory podporovány nebyly. Operační systém Android byl zase zárukou toho, že si s fotografiemi můžete „pohrát“ přímo ve foťáku, nebo je rychle nasdílet. Nedostatkem byla ve všech případech nízká výdrž na jedno nabití a vysoká cena, bonusem byly vyměnitelné objektivy u Galaxy NX. Galaxy Camera 2: umí tohle váš Android? [recenze] Prolínání se segmentem fotoaparátů můžeme vidět ještě u modelu Galaxy S4 Zoom z roku 2013, který se pyšnil 16Mpx fotoaparát s 10× optickým zoomem. Optika se při zoomování vysouvala z těla podobně jako u běžně dostupných kompaktů. Jenže, od té doby se už Samsung o spolupráci mobilní a fotografické divize nepokusil, v roce 2017 pak výrobu fotoaparátů ukončil úplně. Nejen foťáky s Androidem, ale i Galaxy S4 Zoom už měly ve své době něco, co výrobci v dnešní době dohání jen pomocí složitých periskopických mechanismů fotoaparátů. Haló! Kontinuální zoom 1 - 10× jsme měli v mobilech již před 8 lety!

Ekologický mobil Blue Earth A současné ekologické snahy s odstraněnou nabíječkou? I to už tady bylo, i když v jiné podobě. V roce 2010 uvedl Samsung do prodeje „ekologický“ dotykáč Blue Earth, který se pyšnil solárním panelem na zádech. Ano, z dnešního pohledu to byl hodně troufalý pokus o dobíjení telefonu, protože panely měly velmi malý výkon a museli jste záda telefonu prakticky neustále nastavovat slunci, a tím tak upravit své běžné návyky. Jenže i pokus o změnu se počítá. Samsung S7550 Blue Earth: ekolog za těžké peníze (test) Už ve své době jste si za solární panel připláceli dva tisíce, a na jeho výrobu bylo vynaloženo více energie, než kolik jste mohli za celou životnost telefonu získat ze slunce. Ekologický přesah však měly i kryty telefonu, které tvořila směs recyklovaných látek. A Krabičku telefonu jste mohli přeskládat na fotorámeček nebo v box na tužky. Prostředí vám počítalo, kolik jste svou chůzí každý den ušetřili emisí CO 2 , pokud byste jinak cestovali autem. Tyto hodnoty apka přepočítávala i na zachráněné stromy či nabídla animované tapety s ekologickou tématikou. Archivní video k Samsung Blue Earth od španělského Vodafonu: V podání mobilních výrobců, a také Samusngu, to byl výstřel do tmy. Od té doby se už žádný „ekologický“ smartphone na pultech obchodů neobjevil. A určitě to není proto, že by ekologie ztratila na významu...

Foťák s variabilní clonou Před dobou, kdy výrobci na zádech začali používat dva a více objektivů, přišel Samsung u Galaxy S9 s fotoaparátem, který měl variabilní clonu. V závislosti na světelných podmínkách, nebo ručně, mohl foťák pořizovat snímky s clonou f/1.5 nebo f2/4.

Jezdcem hýbou elektromagnety umístěné po obvodu fotoaparátu, ke kterým dosedají malé cívky uvnitř pouzdra. Přepnutí clony doprovází slyšitelné cvaknutí. (obr.: Phonearena) Teleobjektiv měl u Galaxy S9+ clonu fixní, širokoúhlý objektiv pak měl Galaxy S9 i S9+ stejný a clona se u něj měnila mezi dvěma hodnotami f/1.5 a f/2.4. Samotný mechanismus čočky je vidět na animaci výše, postranní jezdec se staral o pohyb dvojice lamel umístěných před čočkou. Variabilní clona, běžná to záležitost fotoaparátů, se u telefonů krátce představila, a pak nadobro zmizela. Nenašla by své uplatnění i v dnešní „vícefoťákové“ době?