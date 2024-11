Nejsou to fantomové vibrace. Aktuální generace hodinek od Samsungu občas zavibruje, a to bez zjevného důvodu

S mobilními telefony a nositelnostmi jsme v tak častém kontaktu, že si často vsugerujeme, že telefon nebo hodinky vibrují. Je to díky tomu, že očekáváme nějakou aktivitu, kterou doprovází právě vibrace (např. textovou zprávu, e-mail nebo hovor), a pro toto „očekávání“ se začalo používat označení syndrom fantomových vibrací. Hodinky od Samsungu však trápí nahodilé vibrace, které jsou skutečné, a které se netýkají vůbec žádných notifikací.



Hodinky Galaxy Watch7 a Watch Ultra trápí náhodné vibrace. U některých uživatelů se nevyskytují vůbec, u některých párkrát za týden, u jiných zase častěji. Příčina je v tuto chvíli neznámá

Fantomové vibrace registruji relativně běžně několikrát do týdne, ale za posledních sedm dní jsem se minimálně dvakrát podíval na prokazatelně vibrující hodinky Galaxy Watch7, abych zjistil, že na ně nedorazila žádná notifikace, a že ani hodinky nic samy od sebe neukazují. Evidentně v tom nejsem sám, protože se jedná o problém hodinek, o kterém v těchto dnech informují i zahraniční média. A zatím není jasné, co tyto vibrace způsobuje. Neobjevují se plošně. U spousty uživatelů vůbec, někteří je pozorují párkrát za týden, další skupina zase daleko častěji.

Vibrace bez zjevného důvodu

Zmiňované vibrace mají stejný vzorec. Hodinky zavibrují jednou, a po dvou vteřinách navazují tři rychlé vibrace hned za sebou. Aktuálně se tak občas děje u hodinek Galaxy Watch7 a u Galaxy Watch Ultra. Teorií, proč se tak děje, existuje hned několik, ale žádná zatím není příliš přesvědčivá. Univerzální řešení, jak se těchto vibrací zbavit, neexistuje. A podle reakcí na internetu nepomáhá ani to první, co by vás asi napadlo – obnovení hodinek do továrního nastavení.

Pokud i vás u posledních hodinek od Samsung trápí tyto vibrace, pomoci může některý z níže uvedených postupů. Jedním z možných viníků může být funkce Zrcadlení v Mapách Google. Na hodinkách je třeba přejít do aplikace, odrolovat dolů, přejít do Nastavení – Zrcadlení, a vypnout zde všechny funkce.

Dalším možným spouštěčem je aplikace WhatsApp v hodinkách. Pokud ji máte nainstalovanou, zkuste ji odebrat, a používat hodinky bez ní. U některých uživatelů to zabralo, u jiných však bylo potřeb vypnout aplikaci Health Platform, která slouží pro předávání naměřených dat mezi hodinkami a telefonem. Tento zásah je však určený jen pro zkušené uživatele, protože se jedná o systémovou komponentu, která v hodinkách samotných nejde zablokovat.

Bez opravy ze strany Samsungu tento problém zřejmě nebude mít řešení, chybu však bude hodně těžké diagnostikovat, protože se neobjevuje plošně.

Zdroj: Samsung Community, Sammobile