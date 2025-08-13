Živě Premium
Cenová válka skládacích telefonů. Samsung Galaxy Z Fold7 můžete mít levněji o 10 tisíc, ale jen dnes

13. srpna 2025
Diskuze (5)

Vstup skládacího telefonu Honor Magic V5 na český trh s agresivně nastavenou cenou (psali jsme zde) má pro tuzemského zákazníka ještě jeden vedlejší příjemný efekt – zlevnění podobně zaměřeného skládacího telefonu od Samsungu. Jeho Galaxy Z Fold7 už jednou od uvedení v červenci mírně zlevnil na 52 tisíc a teď jej můžete mít za cenu nižší o dalších 10 tisíc.

Z akce nevyplývá, že by přímo reagovala na vstup Honoru do prodeje, protože Samsung během dnešního dne (středa 13. srpna 2025) nabízí plošnou slevu 20 % na veškeré zboží na svém oficiálním českém e-shopu, ale mimo další produkty tak v této akci můžete zakoupit právě i skládací Samsung Galaxy Z Fold7.

Pro příklad slevy jsme zvolili paměťovou konfiguraci 12 + 512 GB, která se nejvíce blíží prodávanému Honoru Magic V5. Ten mohou mít zájemci v předprodeji po započtení slevy za 42 490 Kč. Samsung Galaxy Z Fold7 se po započtení dnešní letní slevy dostává dokonce na ještě nižší cenovku 41 432 Kč. Je potřeba do dnešní půlnoci nakoupit na e-shopu Samsung.cz a zadat slevový kód LETO20.

