Nedostatečný hardware pro nový operační systém? Ale kdeže, Android 12 rozjel i 10 let starý Galaxy S III

Od mobilních výrobců často slýcháme, že na telefon nemohli dostat novou verzi Androidu kvůli zastaralému hardwaru. Na jednu stranu legitimní tvrzení má však velmi vratké základy. Jak ukazuje komunita vývojářů z XDA- Developers, aktuálně nejnovější Android můžete dostat i do 10 let (!) staré legendy Galaxy S III od Samsungu. Jistě, už se nejedná o ROM s nadstavbou TouchWiz, ale o upravenou custom ROM LineageOS 19.0. A je to počin skutečně unikátní.

Abychom vás trochu uvedli do kontextu, bavíme se o vlajkovém modelu z roku 2012, který debutoval s Androidem 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Telefon pohánělo 32mm čtyřjádro Exynos 4412 s grafickým adaptérem Mali-400 a 1GB operační paměť. Jak můžete vidět na videu níže, v telefonu skutečně běží nejnovější Android, byť ještě vše úplně nefunguje podle představ. Nejde třeba zámek SIM karty, tzv. Adoptable Storage či NFC. Na druhou stranu, s telefonem si zavoláte, můžete fotit, připojit se k internetu, využívat Bluetooth a přehrávat videa pomocí hardwarové a softwarové akcelerace.

V ROM sice zatím chybí spousta specifických funkcí z LineageOS (tj. nástupce kdysi velmi populárního CyanogenModu), které by však měly přibýt v budoucí aktualizaci. Pokud ještě máte někde v šuplíku obstarožní Galaxy S III, můžete zde sledovat progress vývojáře html6405, a třeba také do svého telefonu nainstalovat aktuální betaverzi Androidu 12. Jedno je však jasné, nedostatečný hardware nemůže být výmluvou pro nedostupnost nové verze Androidu. Hlavním důvodem jsou u jednotlivých výrobců náklady spojené s vývojem a testováním, zejména vlastní grafické nadstavby, která stojí nad samotným Androidem.

Android 12 běží i na dekádu starém Samsungu Galaxy S III:

Zdroj XDA