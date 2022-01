Nedají si pokoj. Laciné kopie Samsungu Galaxy S22 znovu předběhly originál. Jejich nákupem se zaručeně spálíte

Stačí trocha hledání, a už teď si můžete s předstihem objednat Galaxy S22 Ultra. V čem je háček? V názvu telefonu tak trochu chybí slůvko Samsung, což platí i o krytech telefonu. Specifikacemi jsou telefony trochu „někde“ jinde, a pokud byste na ně nahlíželi podle toho, jak „kvalitní“ jsou doprovodné anglické popisky, měl by to být první signál k tomu, že něco není v pořádku. Jenže, co čekat od „S22 Ultra“, který stojí v dočasné 50% slevě 2 700 korun s poštovným zdarma?

Ukážeme si hned dva modely, které můžete pořídit na Aliexpressu. Podle výrobce se rozhodně neorientujte, ten je u kopií samozřejmě neznámý či alespoň neveřejný.

Kopie číslo jedna

V obchodu France Consumer Store jsme objevili Galaxy S22, který pohání desetijádrový procesor MT6889+ alias vylepšený Mediatek Dimensity 1000. Problém je však v tom, že žádný takový procesor s deseti jádry reálně neexistuje. A pokud si jej vyhledáte, vyskočí vám pouze u nabídek pofiderních online obchodů. Ve finále bude procesor určitě jiný.



První kopie Samsungu Galaxy S22 Ultra

Displej má úhlopříčku 6,7 palce a rozlišení 2 640 × 1 200 pix, v průstřelu (pozor, na fotkách má dva různé tvary) má čekat 32Mpx selfie. Na zádech najdeme jen jeden 64Mpx foťák. Jenže, při pohledu na fotky telefonu by zde měly být hned čtyři objektivy s laserovým ostřením. Ty tak budou zřejmě jen „slepé“. A jisté není ani rozlišení jednoho snímače na zádech, dle infografiky má mít velmi netypické rozlišení 72 megapixelů. V tom případě by to byl skutečně mobilní unikát.

Baterie má kapacitu 6 000 mAh, o rychlost nabíjení se nikdo nezmiňuje. Nabídka vyzdvihuje podporu 5G sítí, ale kvůli neexistujícímu čipsetu bychom 5G nebrali jako jistou věc. A zajímavě to vypadá i s kapacitami interního úložiště a operační paměti. Telefon má být totiž k mání až se 16GB RAM a 1TB úložištěm, které můžete v samostatném slotu rozšířit dalšími 128 GB. A to je, s ohledem na domnělou kapacitu úložiště, možná trochu málo, nemyslíte?

Čtečka otisků prstů by měla čekat v TFT displeji, v rámci multimediálních funkcí se u telefonu vyzdvihují světové hodiny, čtečka knih, prohlížeč obrázků a WAP! Podpoře dvou SIM karet bychom věřili, stejně jako systému Android 11. Toto vše můžete mít „v maximální palbě“ za 3 220 Kč, a to ve třech barevných variantách. V lednu si telefon koupil i jeden zájemce z Česka, rádi bychom si u něj ověřili, zda specifikace telefonu seděly do puntíku...

Kopie číslo dvě

Vyrážíme do obchodu Boutique Mobile Phone Store. Cílem je opět S22 Ultra, jenže tentokrát nás láká velký nápis Qualcomm 888+! Cože? Spousta zájemců rychle klikne a ani se nepozastaví nad tím, že skutečně existuje 5nm procesor Snapdragon 888+, ovšem o 10nm Qualcommu 888+ nemáme vůbec žádné tušení. A troufáme si tvrdit, že o tomhle čipsetu bychom na mobilním webu měli mít alespoň elementární tušení.



Kopie Samsungu Galaxy S22 číslo dvě

Že to v praxi nebude tak zajímavé jako na papíře, se ukazuje i u specifikací foťáků. Vizuálně budou na zádech opět čtyři foťáky, ovšem v reálu jen jeden. A to opět 72Mpx HD snímač! Ano, přesně tak to uvádí výrobce - správně by měl být veden jako foťák s rozlišením 720p alias 1 280 × 720 pix. Na fotkách telefonu však svítí okolo jediného funkčního foťáku výmluvný nápis „High Definition Camera 200MP Image Sensor“. A dál už to asi znáte...

Promo video k čínské kopii Galaxy S22 Ultra:

Displej, určitě obyčejný TFT LCD, má úhlopříčku 6,93 palců a „HD“ rozlišení 2 400 × 3 200 pix. Baterie narostla na kapacitu 6 800 mAh, čtečka otisků by měla být opět v displeji a počítat máme i údajně s podporou 5G. U 10nm čipsetu neznámé výroby bychom na tom však příliš nesázeli. Telefon je v nabídce v černé, modré a v bílé a to za sympatických 3 400 korun. Samozřejmě jsme volili maximální výbavu, tedy verzi s 16GB RAM a 1TB ROM.

Nabídka a realita se dost liší

Pokud se necháte zlákat na levnou cenu a zdánlivě zajímavé specifikace, buďte připraveni na to, že se nákupem kopií vždy „spálíte“. Výkon telefonu bude slabý, deklarované foťáky určitě v telefonu nebudou, a jistí si nejsme ani u věrohodných kapacity interní paměti a RAM. Čínští prodejci potřebují telefony „udat“ za každou cenu, a už samotná 50% sleva pár dní před premiérou skutečných telefonů řady Galaxy S22 naznačuje, že jejich výbava bude úplně jinde, byť designově mohou mít kopie a skutečné telefony možná dost blízko.