Nečekaný úspěch Samsungu. Skládačky trhají rekordy v předobjednávkách

Nové skládačky od Samsungu se podle jihokorejského zdroje těší velkému objemu předobjednávek. Až do neděle bylo v Jižní Koreji předobjednáno celkem 450 tisíc kusů Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3, a mnozí očekávají, že se do konce předobjednávek by se tato cifra mohla zastavit na metě 600 tisíc kusů. A to se bavíme pouze o blokovaných telefonech pro tamní operátory, pokud bychom do toho započítali i volný trh, měly by předobjednávky jen na domovském trhu vystoupat až na 800 tisíc kusů. Vytvořil Samsung novodobé skládací bestsellery?

Nové skládačky od Samsungu táhnou, vždyť u loňské generace Galaxy Z Fold2 evidoval Samsung v Jižní Koreji jen 80 000 předobjednávek! Letos je situace jiná zejména kvůli skládacímu véčku, které má svou cenu už velmi blízko klasickým topmodelům, a tak může být sázka na skládací konstrukci lákavější, než kdy dříve. Předobjednávky nových skládaček jsou v Jižní Koreji dvojnásobné oproti řadě Galaxy S21 a 1,5× vyšší, než v případě řady Galaxy Note20.

Prodeje Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3 startují v Česku 28. srpna, až do té doby je možné telefony předobjednat, a získat tak výkupní bonus ke starému telefonu a roční pojištění Samsung Care+ zdarma. První pohled na Galaxy Z Fold3 si můžete přečíst zde. Údaje o předobjednávkách v Česku Samsung nezveřejnil.

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Fold3:

