Nebojí se vody, ani pera S Pen. Testujeme skládací Samsung Galaxy Z Fold3

První generace skládacího Galaxy Fold byla originální, ovšem až jeho nástupce Galaxy Z Fold2 ukázal, že skládací hybridy dospěly, a že je s nimi třeba na trhu opravdu počítat. V případě Galaxy Z Fold3 už „wow“ efekt trochu vyprchal, u srdce vás však může hřát spousta užitečných změn. Displeje jsou odolnější, na vnitřním panelu funguje dotykové pero, hybrid můžete ponořit i do vody a v útrobách tepe výkonný Snapdragon 888. Připočtěte k tomu o osm tisíc nižší úvodní cenu, a máte před sebou špičkový topmodel bez závažnějších nedostatků...

...jenže mezi superlativy záměrně nezmiňujeme poddisplejovou selfie, která má před sebou ještě velmi dlouhou cestu. A je také velká škoda, že se fotoaparáty na zadní straně proti loňskému roku prakticky nijak nezměnily. Větší úrovně optického zoomu jsme tak nedočkali. A stylus zase není magnetický, takže jej musíte přenášet v dokoupitelném pouzdře, přičemž by se mohl bez problémů přichytit k bočnímu rámu podobně jako u „eskových“ tabletů. A někomu by mohla u „ultimátní“ skládačky chybět i podpora natáčení 8K videí, které jsou v řadě Galaxy S už dva roky nepsaným standardem.

Tři barvy a odolné sklo

Skládací Galaxy Z Fold3 nám do redakce dorazil v černé barevné variantě, alternativně je skládačka k mání ve stříbrné a také zcela nově v zelené, která mezi barvami jednoznačně vyčnívá. Krabička je tentokrát dost titěrná, protože v ní najdete jen telefon v rozloženém stavu, uživatelské manuály a síťový kabel. Nabíječku a sluchátka budete muset poskytnout z vlastních zdrojů, nebo si je pořídit samostatně.



Galaxy Z Fold3 nám dorazil v černé barevné variantě, záda jsou příjemně matná, mezera oběma díly v zavřeném stavu je menší, telefon jako takový je zase o něco kompaktnější

I když „wow“ efekt oproti loňsku výrazně opadl, Samsungu se podařilo rozměry skládačky nepatrně zmenšit, což platí i pro mezeru v oblasti pantů v zavřeném stavu. Rámeček okolo vnitřního displeje je užší, takže už tolik „nebije“ do očí. Pokud k tomu připočteme o několik málo gramů nižší hmotnost, věnoval se Samsung dost výrazně optimalizaci uspořádání vnitřních komponent. Daní za krásu je však o 100mAh nižší kapacita baterie, kterou by však měl vyvážit nový typ vnitřního displeje.

Redakční představení Samsungu Galaxy Z Fold3:

Ale začněme pěkně popořadě u vnějšího 6,2" Dynamic AMOLED 2X displeje. Podporuje 120Hz adaptivní obnovovací frekvenci. Panel má poměr stran 25:9 (rozlišení 2 268 × 832), takže je systém výrazně protažen do výšky. Vnější panel však i nadále využijete při základních úlohách, můžete na něm systém vcelku obstojně ovládat jednou rukou, vyřídíte si hovory, přečtete textovky či napíšete rychlou odpověď na malé klávesničce. Panel má velmi dobrou čitelnost na přímém slunci, škoda jen, že nepodporuje dotykové pero S Pen. Ochranu před vnějšími elementy zajišťuje sklo Gorilla Glass Victus.



Vnější displej kryje Gorilla Glass Victus, vnitřní panel zase UTG sklo. Krycí vrstvy jsou navíc až o 80 % odolnější, než v loňském roce

Do vyztuženého hliníkového rámu (výrobce jej nazývá Armor Aluminium) byl při rozevření vsazen 7,6" skládací Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 2 208 × 1 768 pix. Panel podporuje adaptivních 120 Hz, jeho maximální svítivost činí 1 200 nitů, takže s čitelností na přímém slunci nebude žádný problém. Jedná se navíc o displej nové technologie Eco2, který je až o 29 % jasnější, než displej u Foldu2, a přitom využívá méně energie. Překlad v displeji je i tentokrát vidět, a poznáte jej i na omak. Fyziku obalamutit nelze, ovšem ani překlad při běžném používání nijak nevadí, a už za pár minut si na něj zvyknete.



Režim „stojánek“, režim „stan“ a Flex Mode. I letos funguje automatické přepínání aplikací z vnějšího na vnitřní displej, opačným směrem to funguje jen u těch aplikací, kterým to ručně nastavíte

Poddisplejová selfie je však zatím velkým zklamáním. V režimu na výšku se efektně schová do horní lišty, zvlášť ve tmavém režimu ji ani nepostřehnete. Pokud však vnitřní displej přetočíte na bok, zasáhne vám do zobrazených textů nebo obrázků. A hrubá matice displeje na jejím místě, je dost vidět. Samotná kvalita fotek zatím dost spoléhá na umělou inteligenci, na focení selfíček to rozhodně není. Vnitřní kamerku využijete jen pro konferenční hovory, selfíčka budete muset fotit některými z běžných objektivů na vnějších krytech.



Na tmavé tapetě vypadá selfie stejně jako vloni, jenže na světlých tapetách už výrazněji ovlivní zobrazovací kvalitu. Navíc, kvalita pořízených selfíček je zatím velmi slabá

Skvělým doplňkem bude tentokrát stylus S Pen. Musíte si ho sice dokoupit zvlášť a do útrob jej nezasunete (pouze do doplňkového pouzdra), stylus však radikálně zlepší produktivitu. Loni nám chyběl jako sůl, letos si můžete vybírat mezi aktivním a pasivním. Hrot pera je tentokrát více zakulacen, pokud na něj extrémně zatlačíte vůči displeji, jeho hrot částečně zajede dovnitř. Kreslení funguje skvěle, a to, jak v místě pantu, tak i v oblasti selfie. Samsung u stylusu využívá dva separátní digitizéry, a kvůli různé komunikační frekvenci musíte koupit stylus nový, staré s hybridem nejsou kompatibilní.



Viditelné „zarážky“ a překlad displeje, selfie raději foťte předním nebo zadním fotoaparátem

Další skvělou vlastní je odolnost IPx8 proti vodě, Samsung vnitřní část hybridu rozdělil na dvě části a každou z nich utěsnil tak, že odolá sladké vodě. Odolnost vůči prachu sice norma IP nezaručuje, uvnitř „notebookového“ pantu jsou však mikrokartáčky, které při každém zavření vytlačují nečistoty ven. Pant si můžete napolohovat jak potřebujete, můžete pracovat na vnějším displeji v režimu stojánku, popř. lze hybrid nastavit na režim „stan“, nebo můžete pracovat při polorozevřeném hlavním displeji (tzv. Flex Mode). Nově jej můžete naučit i aplikace, které s ním přímo nejsou kompatibilní.





Úvodní varování, tipy používání, nastavení a správce SIM. Domovská plocha s boční aplikační lištou, režim Multidisplej, webový prohlížeč a výsledky benchmarku Antutu

Variabilita se týká i aplikací, které mohou být zobrazeny až tři najednou, a to se týká i těch, které režim Multidisplej přímo nepodporují. Rychle jsem si oblíbil i boční lištu s oblíbenými aplikacemi, které jsou snadno po ruce. Prostředí je i díky Snapdragonu 888 a 12GB RAM absolutně svižné a bez zádrhelů, konkrétně se jedná o Android 11 s nadstavbou One UI 3.1.1. Aktualizace zabezpečení se datuje do května, takže to vypadá, že telefon ještě před startem prodejů dostane velký softwarový update.



Boky telefonu, dvojitý slot pro nanoSIM a kompaktní základní krabička, kde chybí nabíječka i sluchátka

Do bočního šuplíku vložíte dvě fyzické nanoSIM karty, popř. můžete počítat i s eSIM. Sloty jsou tedy tři, jenže v jednu chvíli mohou být aktivní maximálně dvě karty. MicroSD hybrid nepodporuje, musíte si vystačit s 256 nebo 512GB pamětí. Na zádech čekají tři 12Mpx snímače, které oproti loňsku nepřináší žádnou výraznou změnu. Škoda, hodil by se alespoň trochu větší optický zoom. 2× přiblížení je dnes už překonáno, stejně jako natáčení 4K videí. Natočit 8K videa zvládaly již loňské „es dvacítky“...

Samsung Galaxy Z Fold3 5G katalog rozměry a hmotnost: 128 × 158 × 6,4 mm, 271 g

displej: 7,6", kapacitní AMOLED, 1 768 × 2 208, 372 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 400 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: ještě se neprodává

Celkově vzato se jedná o povedenou evoluci, které vyladila nedostatky loňské generace. Budeme však zvědavi, jak si celý skládací hybrid povede při běžném redakčním testování. Otázky plynou hlavně u přenášení stylusu a použitelnosti poddisplejové selfie po updatu systému. Jinak nemáme nejvýkonnější skládačce současnosti zatím co vytknout. Tedy až na vysokou cenou, ovšem i ta už pomalu začíná klesat dolů. Třeba oproti loňskému Z Fold2 se základní cena snížila o rovných 8 tisíc korun.