Navážou na nejprodávanější Samsungy? Sympatická „áčka“ mají odolnost IP67, ale zbavila se jacku a nabíječky

Byť Samsung již před několika dna odhalil specifikace některých nižších „áček“, ty nejdůležitější modely si schoval až na dnešní den. Do Česka se oficiální cestou dostávají Galaxy A53 5G a Galaxy A33 5G pro běžné uživatele, které chtějí navázat na prodejně velmi úspěšné loňské modely střední třídy. Ve výbavě můžeme vyzdvihnout odolnost IP67, dvoudenní baterie či AMOLED displeje s vyšší obnovovací frekvencí. Na těle však už chybí sluchátkový jack, a v krabičkách se už nedostalo ani na nabíječku...

Samsung Galaxy A53 má být nový mainstream

Loňský Galaxy A52s se na trhu ohřál sice jen čtyři měsíce, i tak se stal v Česku druhým nejprodávanějším telefonem za celý uplynulý rok. Letošní model však ocení spíše majitelé předchozích generací Galaxy A51 a Galaxy A50, protože mezigenerační skok není zase až tak výrazný. Hranatější design se zaoblenými rohy se v praxi objevuje i tentokrát, pozitivní změny jsou však hned dvě. Rám telefonu je tentokrát z lesklého kovu. Záď zůstává plastová, ale už se uprostřed nijak nepromačkává.



Nová „áčka“ od Samsungu při pohledu na záda jedno od druhého nerozeznáte. Oba modely budou v prodeji v těchto čtyřech barevných odstínech

Na zádech je i tentokrát připravený fotomodul se čtyřmi foťáky, který však tentokrát z těla vystupuje o něco méně, než vloni. To je zřejmě daní za to, že se do obou telefonů dostaly baterie o kapacitě 5 000 mAh. Samsung se nijak nebojí, a do médií dokonce hovoří o dvoudenní výdrži telefonu na jedno nabití při běžném používání, což dosvědčují i oficiální certifikace. Až v praxi se však ukáže, jaká bude výdrž telefonů v reálu.

První dojmy z nově představených „áček“:

Baterii půjde dobít 25 Watty, musíte si ji však dokoupit samostatně. A bohužel si nevystačíte s loňským, tehdy ještě přibaleným, 15W adaptérem, který měl koncovku USB-A, zatímco přibalený kabel je oboustranný USB-C. Buď si koupíte nový kabel nebo nabíječku. Tolik tedy k ekologii... navíc Samsung potvrdil, že se u všech letošních novinek počítá s tím, že nabíječka bude v základní krabici chybět. Musíme si tak na nový trend zvykat i u podstatně levnějších telefonů, než dříve.

Displej je i tentokrát velký povedený. Díváme se na Infinity-O panel s úhlopříčkou 6,5 palce, technologií Super AMOLED, maximálním jasem 800 nitů a s rozlišením Full HD+. Obnovovací frekvenci si můžete fixně nastavit na 60 či 120 Hz, přímo od výroby bude navolená vyšší obnovovací frekvence. Do displeje se schovala optická čtečka otisků prstů, v průstřelu čeká 32Mpx selfie. Proti škrábancům je displej s tenkými rámečky chráněn sklem Gorilla Glass 5.

První zájemci dostanou sluchátka Buds Live

Fotoaparáty jsou na zádech čtyři, teleobjektiv je zřejmě opět vyhrazen pro „sedmičkové áčko“ (do telefonu se dostal jen 2× in-sensor zoom), takže základní 64Mpx snímač s optickou stabilizací (F1.8) doplní 12Mpx širokáč, 5Mpx hloubková kamerka a 5Mpx makro (obě se světelností 2,4). Videa natočíte maximálně v rozlišení 4K s 30 fps. Noční režim využívá stejné algoritmy jako v „eskové“ řadě, dostalo se i na remastering fotek či na mazání objektů. Vše zajišťuje výkonnější umělá inteligence.

Tím se pomalu dostáváme k čipsetu, kterým je nový 5nm Exynos 1280. Jedná se o dvouclusterové osmijádro se zvýšeným výkonem umělé inteligence, jehož výkonová jádra běží až na frekvenci 2,4 GHz, zatímco úspornější jádra jsou taktována na rovné 2 GHz. Výkonově má mít čipset nepatrně vyšší čísla, než Snapdragon 778G u loňského Galaxy A52s.



Pro obě nová áčka bude k dispozici spousta originálních krytů a pouzder

Telefon bude k dostání s 6 nebo 8GB RAM (včetně až 8 GB virtuální RAM), na kterou naváže 128 nebo 256GB úložiště. Do bočního šuplíčku si navíc přidáte až 1TB microSD kartu, její pozice je hybridní. Pokud nepotřebujete větší paměť, lze do telefonu přidat druhou nanoSIM kartu. Telefon podporuje Bluetooth 5.1, dvoupásmovou WiFi i 5G. Na trh se dostane s Androidem 12 a nadstavbou One UI 4.1, navíc se u něj uživatelé dočkají čtyř velkých updatů Androidu a pět let bezpečnostních aktualizací!

Samsung Galaxy A53 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,1 mm, 189 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 1280 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Galaxy A53 5G vtrhne na český trh 1. dubna 2022, a to v černé, bílé, modré a v oranžové. Varianta 6 + 128 GB bude stát 11 499 Kč, verzi 8 + 256 GB pořídíte za 12 999 Kč. Pokud si zájemci telefon pořídí v termínu 17. března až 17. dubna, dostanou k němu zdarma sluchátka Galaxy Buds Live v hodnotě 4 499 Kč. V případě předobjednávek existuje velká šance, že telefony uživatelům dorazí s předstihem, a to již příští týden. A to je v ostrém konstrastu s aktuální situací u řady Galaxy S22.

Galaxy A33 5G: levnější model se dotahuje

Samsung Galaxy A33 má s Galaxy A53 překvapivě mnoho společného. Telefony se nabízejí ve stejných barvách, mají stejný počet foťáků i podobné rozměry. Hlavním rozlišovacím prvkem je displej, jehož úhlopříčka sice poklesla na 6,4 palce, ale vizuálně telefon odlišíte zejména kvůli panelu s výřezem pro 13Mpx selfie. I tentokrát se bavíme o Super AMOLED displeji, jehož maximální obnovovací frekvence je 90 Hz.



Galaxy A33 poznáte podle účkového výřezu displeje

Změnily se i foťáky. Hlavní 48Mpx snímač se světelností 1,8 je stále opticky zastabilizován. Pomáhá mu 8Mpx širokáč, 2Mpx hloubkový objektiv a 5Mpx makro. U níže postaveného modelu potěší zvýšená odolnost IP67, kterou ještě loňská generace nedisponovala. A potěší i stejná baterie jako u Galaxy A53, tedy 5 000mAh akumulátor s podporou až 25W dobíjení. Výkon opět diktuje 5nm Exynos 1280, a pokud se jeho absolutní čísla potvrdí, vypadá Galaxy A33 5G jako velmi zajímavý kandidát v poměru cena/výkon.

Samsung Galaxy A33 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 74 × 8,1 mm, 186 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 340, 403 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 1280 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 48MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

I v tomto „áčku“ běží Android 12 včetně nadstavby One UI 4.1. U levnějšího modelu Samsung potvrdil tři nástupnické generace Androidu a čtyři roky bezpečnostních záplat. Novinka bude dostupná ve čtyřech odstínech, stát bude 8 999 Kč (verze 6 + 128 GB), ovšem bude na ní třeba počkat až do 22. dubna, kdy se dostanete do prodeje. Žádné akce ani bonusy pro předobjednávky Jihokorejci u tohoto modelu nenabízejí.