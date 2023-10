Nástupce nejprodávanějšího levného Androidu. Samsung Galaxy A05s dostal 90Hz displej, tři foťáky a 25W dobíjení

Samsung Galaxy A04 se v první polovině letošního roku držel vždy v první desítce nejprodávanějších smartphonů na světě, a tak není s podivem, že jihokorejský výrobce oznámil jeho nástupce. Konkrétně dva výbavově i vzhledově blízké modely Galaxy A05 a Galaxy A05s, které budou chtít ještě letos zaútočit na peněženky nenáročných uživatelů, kteří hledají cenově dostupný telefon známé značky. Jejich výbava se liší jen v detailech, a proto se v prodeji na každém trhu objeví vždy jen jeden z nich.

Obě novinky spojuje velký 6,7" Infinity-U displej, který má u základního modelu rozlišení Full HD+. U „eska“ však očekávejte Full HD rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Obě novinky se liší i na zádech. 50Mpx hlavní snímač doplňuje 2Mpx hloubkový snímač, výbavově lepší novinka má navíc ještě 2Mpx makro. A také 13Mpx selfie, základní A05 se musí spokojit s 8Mpx kamerkou ve výřezu displeje.



Samsung Galaxy A05s rozlišíte od sourozence podle tří foťáků na zádech. Stěžejní je však stále hjlavní 50Mpx foťák, zbývající jsou jen do počtu

U obou modelů sehodně šetřilo, při pohledu do specifikací to vypadá, že Samsung u Galaxy A05 zapomněl na snímač otisků prstů. U Galaxy A05s jej však do výbavy už zařadil a navrch přidal šuplík se třemi samostatnými sloty. Do dvou vložíte nanoSIM, do třetího pak paměťovku. U Galaxy A05 jsou sloty jen dva, přičemž ten druhý je brán hybridní.

Obě novinky pohání osmijádrové procesory, které však mají rozdílné frekvence. U Galaxy A05 má 2 GHz, resp 1,8 GHz u úspornějších jader (Helio G85), u Galaxy A05s jsou frekvence 2,4 a 1,9 GHz, což odpovídá Snapdragonu 680.

Dva roky updatů systému

U obou telefonů je připravena 6GB operační paměť, 128GB úložiště (rozšíříte jej paměťovkami až o 1 TB) a také 5 000mAh baterie. Tu dobijete přes USB-C až 25 Watty. Za půl hodiny se tak dostanete z nuly na 48 % nabití baterie. V telefonech běží Android 13 s ořezanou nadstavbou One UI Core 5.1, a Samsung u nich slibuje dvě nástupnické generace Androidu a čtyři roky bezpečnostních aktualizací.

Novinky se budou nabízet v černé, stříbrné a zelené barevné variantě. Přesné evropské ceny zatím neznáme, po přepočtu však Galaxy A05 vychází na 3 200 Kč, zatímco Galaxy A05s na rovné čtyři tisíce. A právě s ním můžeme v dohledné době počítat i v Česku.

Představení Samsungu Galaxy A05s:

Zdroj: Samsung News