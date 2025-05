Nastavení u Samsungu, které vylepší ovládání. Vraťte bočnímu tlačítku původní funkci a upravte si chování režimů

Když vybalíte nový smartphone a poprvé jej spustíte, čeká vás relativně dlouhé základní nastavování, v němž se přihlásíte k Wi-Fi, k vašemu Gmailu, povolíte nebo zakážete některé funkce telefonu, upravíte ovládání systému (gesta nebo tlačítka), nastavíte tmavý režim a až poté telefon naběhne a začne instalovat aktualizace systémových aplikací. Potíž je v tom, že i přesto, že máte nad spoustou funkcí kontrolu, např. u Samsungů s nadstavbou One UI je od výroby několik funkcí nastaveno tak, že je prakticky hned po naběhnutí musíte upravit.



Bixby v bočním tlačítku skutečně nemá smysl. Od One UI 7 může tlačítko spouštět libovolného digitálního asistenta. A nebo mu vraťte vypínací obrazovku. Rozlišení obrazovky v základu není nastaveno na maximum, musíte to udělat ručně

Příkladem za všechny je boční tlačítko, které podržením spouští hlasového asistenta Bixby. Předesíláme, že ten stále neumí česky, a tak je jeho aktivace pro našince úplně zbytečná. Je tedy nutné přejít do Nastavení – Rozšířené funkce – Boční tlačítko a vrátit klávese na boku klasické vypínací menu. Další volbou z rozumu je nastavení nejvyššího rozlišení. Když si koupíte high-end telefon, určitě nebudete šetřit tím, že si na bezmála sedmipalcovém displeji nastavíte rozlišení Full HD+. Přes Nastavení – Displej – Rozlišení navolte nejvyšší dostupné rozlišení displeje. Zřejmě neexistuje žádná věrohodná studie, která by prokázala, že nižším rozlišením ušetříte nějakou smysluplnou porci baterie.

Úpravy, které vám ulehčí používání telefonu

Pokud máte telefon s funkčním režimem Always On, defaultní zobrazení tohoto režimu „na poklepání" vůbec nic neřeší. Je třeba přejít do Nastavení – Zamykací obrazovka a AOD – Always On Display – Kdy zobrazit. Nejvhodnější se mi jeví nastavení Podle plánu, kdy si nastavíte dobu, kdy má být Always On režim dostupný. V době, kdy je Always On vypnutý, si naopak nastavím režim Nerušit. Když se ráno vzbudím, už první pohled na telefon mi prozradí, zda je ještě noc, nebo už ranní čas, kdy je Always On režim zapnutý. Aktivaci funkce s časovým intervalem provedete přes Nastavení – Oznámení – Nerušit.



Úprava Always On režimu a režimu Nerušit. Jeden klidně může navazovat na druhý, což má i praktický význam

Dalším krokem je úprava domovské obrazovky, na které v základu vždy chybí tlačítko pro vstup do hlavní nabídky. Podržte prst na volné ploše a zvolte Nastavení. V seznamu hledejte funkci Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce. To se hodí zvláště tehdy, pokud nastavíte ovládání gesty a máte současně aktivní ještě speciální gesto pro spuštění Gemini, které však často místo toho otevírá hlavní nabídku. A když už jste v nastavení plochy, můžete si nastavit větší hustotu mřížky pro aplikace. Zvlášť u velkých displejů mi přijdou velké ikony aplikací jako velké plýtvání místem.



Na domovskou obrazovku si vraťte tlačítko pro otevření menu a upravte si mřížku s ikonami

V nadstavbě One UI 7 pak přibyla nová rozdvojená horní lišta, která je aktivní automaticky a pro mnohé uživatele bude jistě nepřehledná. Pro vrácení do původní sjednocené podoby je nutné vysunout horní lištu, zvolit klávesu s tužkou a posléze Nastavení panelu. Místo defaultní položky Rozdělit změňte nastavení na Společně.



Sloučení rozdvojené horní lišty v nadstavbě One UI 7

Nepodceňujte ani přihlášení k Samsung účtu. Pokud samostatný účet nemáte, můžete se k němu přihlásit prostřednictvím Gmailu. Díky tomu se vám zpřístupní spousta defaultních aplikací, což platí i pro obchod Galaxy Store. Google Play má daleko větší nabídku her a aplikací, takže si z Galaxy Storu vlastně stáhnete jen to, co na Google Play není. A to platí primárně o aplikaci Good Lock.



Skvělá aplikace pro maximální úpravy uživatelského rozhraní se nesmyslně schovává v Galaxy Storu. Stáhnete ji až po přihlášení k Samsung účtu

Pokud chcete mít kompletní kontrolu nad uživatelským rozhraním telefonu, které si (včetně některých funkcí) upravíte do sebemenších detailů, bude se vám hodit právě tato aplikace. Žádná z konkurenčních značek nenabízí nic, co by se Good Locku alespoň částečně podobalo. Přesto je však s podivem, že tato aplikace přímo od Samsungu není součástí hlavní nabídky, ale že si ji musíte stáhnout samostatně.



Vytáhněte Samsung Wallet ze spodní části displeje a stiskněte tlačítko Později. I bez přihlášení k aplikaci vám tento rušivý prvek zmizí z domovské obrazovky

Při natáčení prvních videí byste se neměli spokojit s přednastaveným rozlišením Full HD s 30 fps, ale přímo v aplikaci fotoaparát si nastavte vyšší rozlišení videí. To stejné platí i o režimu Dolby Atmos, který je defaultně vypnutý. A pokud používáte Peněženku od Googlu, asi není příliš důvodů k tomu, aby vás ve spodní části domovské obrazovky rozptylovala aplikace Samsung Wallet, kterou někdy nevědomky vysunete při pokusu o otevření hlavní nabídky posunem prstu nahoru. Stačí však zástupce aplikace vysunout, zrušit informace na úvodní obrazovce, a zástupce Samsung Wallet vám z plochy zmizí.