Na letištích se stále objevuje varování před Galaxy Note 7. I přesto, že by ho už devět let nikdo neměl používat

Ne, toto není návrat do minulosti, ale realita amerických letišť, na kterých je stále vidět varování před nebezpečným modelem Samsung Galaxy Note 7. Pro řadu z nás je to už dávná mobilní historie – po „svolávačce" telefonu vznikly ještě tři modelové řady a dotykové pero S Pen se posléze dostalo i do řady Galaxy S.



To není devět let starý záběr, ale aktuální varování na amerických letištích. Strach z Galaxy Note 7 tato varování živí dodnes, i když je asi nulová šance, že by tento telefon ještě někdo používal

Řeč je přitom o telefonu z roku 2016, na který ještě sporadicky zaznívají u některých světových aerolinek varování. Otázkou však zůstává, jak relevantní je upozornění na telefon, který před devíti lety už prakticky nikdo neměl používat. A to kvůli 35 případům poškozených telefonů, za kterými stály vadné baterie. Samsung provedl několik kol svolávání telefonů – nejdříve dobrovolně, posléze u těch, kteří jej nechtěli vrátit, vydal aktualizaci postupně omezující nabíjení telefonu a tím i jeho využitelnost. V lednu 2017 zůstávalo v oběhu 120 tisíc z původně dodaných 3 milionů Note 7.

I kdyby dnes někdo tento telefon ještě používal, musel by mít vypnuté aktualizace softwaru (od roku 2016), a troufáme si tvrdit, že i problematická baterie (ve zcela funkčním stavu) z tehdejší doby by už dávno měla po životnosti. Prakticky vzato se počet reálných uživatelů tohoto telefonu, kteří by chtěli nastoupit do letadla, po devíti letech rovná nule. Na letištích je však stále vidět připomínka mobilní minulosti, na kterou by Samsung nejraději zapomněl a která mu vlastně nakonec nijak zásadně neublížila.

Šel s kůží na trh, telefony stáhl zpět a vzal si z toho ponaučení do budoucna. To je však nyní zřejmě hlavní brzdou při vývoji dalších telefonů, resp. baterií nové generace.

Stín Galaxy Note 7

Zatímco čínské značky už do svých smartphonů nasadily Si-C baterie nové generace s daleko větší energetickou hustotou, Samsung, ale také Google a Apple zůstávají u tradičních (technologicky překonaných) lithiových akumulátorů. Podle zákulisních informací je to právě historický odkaz Galaxy Note 7, kvůli němuž se Samsung nechce pouštět do změny baterií. Jeho stávající baterie jsou spolehlivé, takže se nechce hrnout do (pro něj) neprozkoumané technologie, dokud pro něj nebude zcela bezpečná a dokud s ní nebude zcela spokojený.



Google u Pixelu 6a omezí maximální kapacitu a nabíjecí výkon

Portfolio telefonů však už prakticky požaduje nasazení Si-C baterií, které jsou u čínských mobilních značek relativně běžnou záležitostí. Například u Galaxy S25 Edge s tenkým profilem by baterie s větší kapacitou byla větším tahákem než současný 3900mAh akumulátor. Určitě by to uvítal i připravovaný iPhone 17 Air, který s největší pravděpodobností také ještě nebude mít baterii nové generace. Apple řeší daleko aktuálnější problém, zejména se svou Apple Intelligence jen stále dohání konkurenci.

Google zase aktuálně řeší přehřívání baterií u Pixelu 6a povinnou aktualizací, jež při dosažení 400 nabíjecích cyklů omezí nabíjecí výkon a dostupnou kapacitu baterie telefonu. Připomeňme, že podobné problémy řešil Google už u Pixelu 4a, kdy musel proti přehřívání zasáhnout firmwarovou aktualizací.

Samsung, Google a Apple tak evidentně nikam nespěchají a v oblasti velkokapacitních baterií aktuálně oproti zbytku světa tahají za kratší konec. Čím déle bude tato „velká trojka" otálet, tím více jim mohou čínské značky utéct. Honor už má v akci čtvrtou generaci této technologie a hodně do ní investuje i OnePlus a Xiaomi. Kdy se konečně přidají další?