Na hodinkách Galaxy Watch4 si už spustíte i internetový prohlížeč. Je to hodně velká nouzovka

Operační systém Wear OS 3 v současné době prakticky táhne pouze Samsung, protože žádný z dalších výrobců zatím nepředstavil žádný model, který by běžel na poslední verzi hodinkového systému od Googlu. Pokud se tedy v systému hodinek objeví něco nového, je to prakticky exkluzivita od Samsungu. A to se týká i webového prohlížeče, který se aktuálně dostává do hodinek Galaxy Watch4. Je to sice velká nouzovka, ale je možné, že prohlížeč Samsung Internet na zápěstí čas od času otevřete...

Zřejmě největší nedostatek současné verze je ten, že prohlížeč otevírá desktopovou, nikoliv mobilní podobu, která je na titěrném displeji velmi špatně ovladatelná. Samsung si alespoň pomáhá gesty, která vám pomohu dostat se k okrajům webové stránky. Dvojicí prstů nebo točením lunety můžete text na stránce přiblížit či oddálit, k rolování stránek lze použít jedině prst. Internet na hodinkách je dost zpomalený, zejména při načítání objemnějších stránek, které musí hodinky „vměstnat“ na malý displej. Občas se také korektně nenačítají fotografie a obrázky.

Představujeme hodinky Galaxy Watch4 Classic:

O zadávání URL se stará titěrná klávesnice nebo hlasové zadávání. I přesto, že má prohlížení internetu na zápěstí velmi daleko od komfortního používání, má aplikace výhodu v tom, že i na zápěstí můžete v případě nouze prohlížet webové stránky a zjistit si tak rychle informace, které potřebujete. Tedy i bez displeje telefonu. Otevírání webů v mobilní verzi by však měl být absolutní základ, tak snad se dočkáme v budoucí aktualizaci.