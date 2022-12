Na displej budeme přikládat až tři prsty. Samsung chce do tří let výrazně zvýšit bezpečnost poddisplejové čtečky

Samsung pracuje na daleko větším zabezpečení poddisplejové čtečky otisků prstů. Víme to z vyjádření šéfa francouzské firmy ISORG vyrábějící bezpečnostní prvky pro smartphony, který prozradil, že Samsung v horizontu tří let dostane do smartphonů daleko bezpečnější čtečky otisků prstů.

Stát se tak má do roku 2025, kdy mají jihokorejci v plánu nasadit do telefonů nové typy displejů OLED 2.0. Samotná čtečka bude vycházet z technologie All-in-One sensing a bude se moci opřít o skenování, ne jednoho nebo dvou, ale hned tří prstů najednou. Díky tomu má být nová generace čtečky až 2 500 000 000× bezpečnější (2,5 × 109), než současná generace poddisplejových čteček. Plán je ostatně takový, že ke snímání otisků prstů budou moci uživatelé použít celou displejovou plchu. V současné době totiž čtečky fungují pouze na velmi malých a přesně stanovených částech displeje.



Samsung uvede do telefonů v horizontu tří let čtečky otisků prstů, které najednou zaregistrují až tři otisky. Otisky budete moci načíst na celé ploše displeje a jejich případné prolomení se prakticky rovná nule

Podle vyjádření zástupce firmy ISORG by se měl Samsung v dohledné době stát lídrem v zabezpečení vícero otisky prstů najednou. Hodně se sice očekávalo od Applu, ten však dává i nadále do popředí Face ID, a všeobecně se neočekává, že by se pustil do podobných vod jako Samsung. A zatímco výrobcům telefonů, bankám a dalším aplikacím dnes bohatě stačí ověření biometriky jedním prstem, těžko si představit, že by už za pár let mělo existovat řešení, které má 2,5miliardkrát větší zabezpečení, než současná „bezpečná“ metoda.

