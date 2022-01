Mobilní unikát. Špičkový čipset Samsung Exynos 2200 dostal RDNA2 grafiku s podporou Ray Tracingu

Bude, nebude? Nakonec bude! Z oficiálního streamu nakonec sešlo, i tak dnes Samsung, po zprávách z předchozích dní, vcelku nečekaně oznámil čipset Exynos 2200. Jeho uvedení dává do světa jednoznačnou zprávu - vývoj čipsetu byl dotažen do zdárného konce. A také je jasné to, že, minimálně v Evropě, by na něm měla běžet celá produktová řada Galaxy S22. Jaké jsou největší novinky čipsetu, a jak obstojí ve srovnání se Snapdragonem 8 Gen 1?

Nový čipset je vyráběn 4nm EUV (Extreme Ultra Violet) procesem a tím nejdůležitějším parametrem je rozhodně použitý grafický čip. Samsung totiž do čipsetu přidal novou grafiku Xclipse 920, která je postavena na technologii RDNA2 od AMD. Jedná se o hybridní grafický procesor, který je umístěn na pomezí mobilních a konzolových grafických procesorů. Do mobilů se tak dostane hardwarově akcelerovaný Ray Tracing i funkce VRS (Variable Rate Shading), tedy něco, co bylo až dosud dostupné jen u počítačů a herních konzolí. Optimalizaci zdrojů při hraní zajišťuje technologie AMIGO.

Dvojnásobný výkon umělé inteligence

Čipset spadá do architektury ARMv9, a je tedy opět tříclusterový. Jako hlavní je použito superjádro Cortex-X2, následují tři výkonová jádra Cortex-A710 a čtyři úspornější jádra Cortex-A510. Základní struktura je tedy stejná jako u poslední generace Snapdragonu, přesné takty jader však zatím neznáme.

Jednotka pro zpracování umělé inteligence (NPU) má dvojnásobný výkon oproti Exynosu 2100, takže umožňuje paralelní zpracování více výpočtů, a to s daleko větší přesností. Použitý 5G modem kombinuje pásma pod 6GHz a mmWave, vychází ze specifikací standardu 3GPP Release 16, maximální rychlost je až 10 Gbps. Součástí čipsetu je i zabezpečený čip (iSE) pro ukládání privátních klíčů, Samsung dále vylepšil bezpečnost úložiště typu UFS 3.1 a DRAM (LPDDR5).

Představení čipsetu Exynos 2200:

Obrazový koprocesor podporuje až 200Mpx foťáky, celkem může být na jedno ISP napojeno až sedm snímačů, obraz může být přijímán a skládán až ze čtyř fotoaparátů najednou. Umělá inteligence má podstatnou měrou vylepšovat kvalitu fotografií tím, že rozpozná obličeje a objekty, a pro každý z nich navolí ideální kombinaci barvy, vyvážení bílé a dynamický rozsah. Multiformat Codec dekóduje až 8K videa při 60 fps, enkódování videí má poloviční framerate. Použitý displej může využít podporu HDR10+ i až 144Hz obnovovací frekvenci.

Čipset Exynos 2200 se již v továrnách Samsungu vyrábí v plném objemu, jako první by měl dorazit do evropských modelů řady Galaxy S22. Pokud budeme věřit spekulacím, mělo by k oznámení nové řady topmodelů dojít již 8. února.