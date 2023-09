Mobilní giganti se rozcházejí. Apple zvětšuje optický zoom, Samsung vidí cestu v 200MPx teleobjektivech

Samsung je s modelem Galaxy S23 Ultra na špici smartphonů s největším optickým přiblížením. Použitý periskopický teleobjektiv má 10× optický zoom, což Apple stále jen a jen dohání. iPhone 15 Pro Max dostal teleobjektiv s pětinásobným přiblížením, což na úroveň přiblížení topmodelu od Samsungu zatím nedosahuje. A zatímco u Applu se hovoří o postupném navyšování zoomu v dalších letech, Samsungu chce jít jiným směrem. Proslýchá se že Galaxy S24 přijde o periskop, který nahradí 200Mpx teleobjektiv. Ten má být příští „velkou věcí“ mobilní fotografie.

Samsung na svém blogu široce rozepisuje výhody teleobjektivů s vyšším rozlišením, které nemají tak velké optické přiblížení. Samsung konkrétně zmiňuje 200Mpx fotočipy ISOCELL HP2 a ISOCELL HP3, které jsou běžně používané jako hlavní fotočipy. Výhledově by však měly zastoupit pozici teleobjektivu. Samsung u nich vyzdvihuje až 4× in-sensor zoom, který má s kvalitnější optikou menšího optického přiblížení zastoupit dříve používané klasické teleobjektivy. Nové fotoaparáty mají mít výhodu při portrétovém focení, kdy nedeformují tvar obličeje, a také umožňují nahrávání 4K videí se 120 fps, popř. 8K videí při 30 fps. Současné teleobjektivy mají přitom strop při natáčení 4K videí s 60 fps.



Srovnání 4× in sensor zoomu z 200Mpx snímače a 3,9× hybridního zoomu u 11Mpx fotoaparátu s 3× optickým přiblížením

Zoomové fotografie však vznikají primárně ořezy, popř. kombinací s menším optickým přiblížením. Porovnávací fotografie však není příliš přesvědčivá. Jihokorejci dávají vedle sebe 4× in-sensor zoom 200Mpx snímače a 3,9× hybridní zoom 11Mpx teleobjektivu (3× optický s 1,3× digitálním zoomem). Asi proto, aby se „vyrovnala“ kvalita fotek. Osobně bych raději viděl srovnání 3× teleobjektivu s „bezztrátovým“ výřezem hlavního snímače, popř. 10× přiblížení. A to i za asistence umělé inteligence, která bude muset tyto fotky dost výrazně vylepšovat.

Klasický zoom nebo hybridní přístup?

Už minulé roky však ukázaly, že není „zoom jako zoom“. Pokud by sloužil 200× snímač jako náhrada neexistujícího teleobjektivu při zachování stávajících rozměrů telefonu (např. u skládacího Flipu), byl by to pro uživatele určitě bonus navíc. Nahrazovat podobným způsobem současné zoomové objektivy, které patří mezi špičku na trhu, však není příliš šťastné řešení. Nebo se zeptáme jinak, jak často máte potřebu natáčet 8K videa za pomocí teleobjektivu?



12Mpx fotografie pořízená 200Mpx fotoaparátem a detaily ve výřezech. Na 200Mpx teleobjektiv je třeba nahlížet ze dvou stran. Pokud takto dostane Samsung kvalitnější zoomování do Flipu, je to jen a jen dobře. Ale zvládne takto Samsung nahradit stávající teleobjektiv s 10× zoomem?

Podle Samsungu mají budoucnost výřezy z hlavního snímače (když zoom jinak chybí) či 200Mpx teleobjektivy. Pokud je snímač doplněn 3× optickým zoomem, podle jihokorejské značky je možný bezztrátový zoom při 6× až 12× přiblížení. Otázkou je výsledná kvalita tohoto 12× zoomu a současného 10× teleobjektivu. Zde však Samsung srovnání nenabízí. A možná ani nenabídne...

U Galaxy S24 Ultra by měl příští rok zmizet tradičně používaný 10× periskopický teleobjektiv, který má nahradit 50Mpx snímač s 5× optickým zoomem. Kombinací optiky a výřezů se zřejmě dostaneme na vyšší hodnoty přiblížení, ale troufáme si tvrdit, že se to podepíše i na kvalitě výsledné fotografie. A nebo veškeré optické nedostatky „vyžehlí“ umělá inteligence?