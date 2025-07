Mobil za 60 tisíc si někteří lidé „tuní“ pomocí ošklivé lepicí pásky. Je to daň za příliš nízkou tloušťku

Aktuální topmodel od Samsungu, Galaxy Z Fold7, je tak tenký, že někteří uživatelé mají problém jej pohodlně otevřít. I u našeho testovacího zařízení jsme museli nejprve přijít na to, jak telefon správně a bezpečně otevřít – často se to neobejde bez nehtů, které je třeba zaklínit mezi oba úzké díly telefonu v zavřeném stavu. A stejný problém při otevírání jsem viděl i u těch, kterým jsem dal Fold na vyzkoušení.



Tato nalepovací páska na Galaxy Z Fold7 je důkaz, že někteří uživatelé potřebují „něco“, o co by se při otevírání Foldu mohli opřit

Někteří uživatelé na Redditu hlásí identické potíže a dodávají, že při používání telefonu bez přídavného krytu je velmi těžké telefon rychle otevřít, třeba za chůze. Problémem není jen tenký rám, o který se nelze pořádně opřít, ale také silné magnety, které musíte při otevření překonat.

Současně je nutné telefon rozevírat opatrně, aby vám nevyklouzl z ruky. Možná by stačil drsnější materiál na boční hraně, o který by se mohl palec při otevírání opřít, a problém by byl vyřešen. Současný hladký rám však při otevírání moc nepomáhá.

Někteří uživatelé, kteří telefon používají bez krytu (aby vynikly jeho tenké křivky), si na bok telefonu lepí nevzhledné pásky, aby mohli nový Fold snáz otevírat. Druhou možností je zefektivnit samotný způsob otevírání. Podle některých uživatelů stačí umístit každý palec na jednu část telefonu tak, aby se prsty dotýkaly, ale nebyly úplně vedle sebe. Při otevírání je pak nutné tlačit nikoliv proti telefonu, ale směrem dolů – tak se podaří Fold7 otevřít i bez použití nehtů. Pokud to chcete zkusit, raději jen v nízké výšce nad stolem, aby vám Fold při prvním pokusu nespadl na zem.

Složité otevírání je jednoznačně daň za velmi tenké zařízení. Vše je ale o zvyku, takže je možné, že za nějaký čas si na problémy s otevíráním telefonu ani nevzpomenete.