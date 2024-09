Máte Samsung? Pro stahování aplikací z Galaxy Storu bude nutné přihlášení Samsung účtem

Aplikační obchody Galaxy Store sice někteří uživatelé Samsungů berou jako „nutné zlo“, pravdou však je, že na něm najdete minimálně všechny mobilní aplikace od Samsungu, které se z tohoto obchodu také průběžně aktualizují. Pouze z Galaxy Storu stáhnete aplikaci Good Lock pro personalizaci systému nebo Health Monitor pro nastavení natočení EKG a měření krevního tlaku hodinkami řady Galaxy. Nově však tyto aplikace nestáhnete bez přihlášeného Samsung účtu.



Samsung upozorňuje na změny v obchodu Galaxy Store. Bez přihlášení k Samsung účtu v telefonu už nemusí fungovat aktualizace systémových aplikací. Ty se totiž často aktualizují z právě z tohoto obchodu

Zatímco teď jsme mohli používat obchod Galaxy Store, resp. aktualizovat systémové aplikace od Samsungu i bez přihlášení (alespoň po dobu 14 dní, kdy bylo možné přihlášení přeskočit), nově to už nepůjde. Samsung bude od 25. září vyžadovat přihlášení k účtu Samsung Account, jinak se Galaxy Store vůbec nespustí. Některé aplikace se sice budou umět aktualizovat i bez přihlášení, nebude to však platit o všech. A pokud nebudou aktualizované, je velká šance, že se vůbec nespustí. Pokud jste až doteď odolávali, a Samsung účet nepoužívali, jihokorejský výrobce vás k tomu zřejmě už velmi brzy donutí.

Co hledat za povinným přihlášením k Samsung účtu? Minimálně to, že až po přihlášení funguje řada klíčových služeb nadstavby One UI. Třeba aplikace Samsung Health pro monitoring zdraví, a zejména služba Samsung Find pro dohledání ztracených zařízení řady Galaxy, a to i v offline režimu. Bez přihlášení k Samsung účtu nefunguje umělá inteligence Galaxy AI řada dalších služeb a aplikací.

Povinným přihlášením by tak měl Samsung získat nová přihlášení, a potenciálně tedy i nové uživatele svých služeb, kteří až dosud nepoužívali Samsung účet. A z toho by mohla profitovat třeba celosvětová vyhledávací síť Samsung Find pro ztracených a založených zařízení Galaxy.