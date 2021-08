Máme Samsung Galaxy Z Flip3. Tohle šik skládací véčko vás bude bavit

Samsung koncem uplynulého pracovního týdne uvedl do prodeje skládací model Galaxy Z Flip3, který má velké předpoklady k tomu, aby se z něj stal „skládací“ mainstream. Stylové skládací véčko nás zaujalo i v redakci, a to líbivým designem, skvělým pantem, zvýšenou odolností a v neposlední řadě povedeným vnitřní displejem a samotnou kompaktností.

Složené véčko se vejde prakticky do jakékoliv kapsy. I když véčko v levandulové a krémové zaujme zejména něžnější pohlaví, u zelené a černé se pánové nemusí stydět. A bonusem je i velmi zajímavá prodejní cena, která může napravit dosavadní reputaci skládaček. Ty byly až dosud příliš drahé, ovšem co se stane, když se cena skládacího zařízení dostane do podobných hladin, kde se pohybují topmodely klasického střihu?

Čtyři barevné varianty

Véčko hranatějších tvarů vás dostane již po prvním zavření po vybalení ze základní krabice, v níž je telefon v rozevřeném stavu. Kompaktní zařízení se zaoblenými rohy padne velmi dobře do dlaně. Vnější část zabírají skleněné kryty (Gorilla Glass Victus), které jsou narušeny jen „zrcadlovým“ krycím sklem, do nějž jsou vsazeny dva fotoaparáty a vnější 1,9" Super AMOLED displej, který vám zobrazí jméno volajícího, část textovky, poslední notifikace nebo přes něj můžete ovládat hudební přehrávání. Škoda jen, že jsou na této části krytu dost vidět otisky prstů.

​

Véčko nám do redakce dorazilo v krémové barevné variantě, která se zalíbí zejména ženám

Při rozevření véčka, což mimochodem zvládnete vcelku obstojně i jednoruč, se vám v plné kráse odhalí 120Hz 6,7" Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 2 640 × 1 080 pix. Součástí displeje je UTG sklo a na dotyk působí, i díky odolnější svrchní fólii, přirozeněji než u předchozí generace. Pant v displeji je stále vidět, a pocítíte jej i naomak, jenže fyziku ošálit nelze. Navíc, při běžném používání véčka si už po chvíli na překlad ani nevzpomenete. Součástí displeje je 10Mpx průstřelová selfie, čtečku otisku hledejte na pravém boku hliníkového rámu telefonu.

Představení skládacího Samsungu Galaxy Z Flip3:

Škoda jen, že se na čtečku a regulátory hlasitosti budete palcem poměrně dost natahovat. Kvůli lepší ergonomii by slušelo tlačítka umístit trochu níže. Na levém boku je připraven slot pro nanoSIM, s podporou paměťových karet se nepočítá. Spodní hranu zdobí USB-C, hlavní reproduktor a mikrofony.



Vnitřní 6,7" displej těží z „notebookového“ pantu, díky čemuž můžete využit tzv. Flex mód. Pozor, oproti vnitřnímu displeji Galaxy Z Fold3 nemůžete počítat s podporou stylusu S Pen

Boční hrany jsou oproti Galaxy Z Fold3 lehce zdrsněné, takže se nám véčko, možná i díky ne tak silným magnetům, otevírá pohodlněji, než skládací hybrid. A svou „vinu“ na tom má i pant, který má při otevírání trochu jiný zvuk a ne tak velký odpor. Pant lze i tentokrát zastavit v libovolné poloze a aplikace tak používat v tzv. Flex módu. Už to však není otázka jen několika málo vyvolených aplikací, tento režim tak můžete naučit i jakoukoliv další aplikaci v telefonu, byť možnosti Flex režimu vás zřejmě neuspokojí. A první výhoda přímo z praxe? Třeba při focení vám polovina véčka poslouží jako stojánek...



Porovnání skládacího véčka Galaxy Z Flip3 a skládacího hybridu Galaxy Z Fold3

Pant je i tentokrát certifikován na 200 tisíc přeložení, přičemž mikrokartáčky se starají o aktivní vytlačování nečistot z oblasti pantu. Velkým bonusem je zvýšená odolnost IPx8 proti vodě, každá z polovin telefonu je tak hermeticky uzavřena proti vniknutí vody. Každá z polovin má také svou baterii, jejíž souhrnná kapacita je 3 300 mAh. Očekávejte tedy jeden den na jedno nabití, navíc je škoda, že maximální nabíjecí výkon je pouze 15W, příp. lze véčko nabíjet i bezdrátově. Díky útlé základní krabičce je jasné, že si nabíječku, sluchátka či doplňkové pouzdro musíte dokoupit samostatně.

Výkonu na rozdávání

Potěšitelný je i výkon telefonu, pod nějž se podepsal Snapdragon 888 s 8GB RAM. V Antutu to telefonu vyneslo vysoké skóre 758 tisíc bodů. Maximem konektivity jsou sítě 5G, lokálně se spojíte přes Wi-Fi. Nezapomnělo se ani na bezkontaktní platby, hudbu však budete muset poslouchat z reproduktoru, bezdrátově nebo přes USB-C sluchátka.

Screenshoty protaženého uživatelského rozhraní véčka Galaxy Z Flip3

Uvnitř telefonu je připraven Android 11 s nadstavbou One UI 3.1.1, u něhož Samsung slibuje tři další generace Androidu. A to je vítaný bonus navíc. Aplikační výbava je standardní, co potřebujete, stáhnete z Galaxy Storu či z Google Play. Fotoaparát dokáže natočit maximálně 4K videa s 60 fps, s podporou 8K videí se nepočítá. Samsung Galaxy Z Flip3 je v Česku v aktuálně v prodeji za 26 999 Kč (8/128 GB), v případě dvojnásobné kapacity úložiště je cena stanovena na 28 999 Kč. Jedná se tak o zatím nejdostupnější skládačku na trhu.

Ukázkové fotografie:



Fotografie pořízené v režimu na šířku...



...s véčkem však budete mnohem častěji fotit na výšku

Samsung Galaxy Z Flip3 začínáme v redakci aktuálně testovat. Vaše případné dotazy směřujte do komentářů pod tímto článkem. Recenzi skládacího hybridu Galaxy Z Fold3 si můžete přečíst zde.