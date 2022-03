Máme Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Obří tablet zastoupí i notebook, přenášení bude výzva

V redakci testujeme suverénně největší tablet od Samsungu všech dob. Galaxy Tab S8 Ultra využívá panel s úhlopříčkou 14,6 palce, který je jedním slovem obří. V případě jeho využívání na šířku je tato úhlopříčka podobná jako u notebooků, takže vám displej až tak velký nepřijde. Když si jej však otočíte na výšku, budete mít jasno. Tohle je prostě obr!

Do redakce se nám dostala černá verze tabletu ve Wi-Fi variantě, která už na první pohled zaujme tenkým celokovovým displejem i tenčími rámečky, které narušuje jen výřez pro duální selfie kamerku. Je to z našeho úhlu pohledu vcelku zbytečný prvek, byť chápeme myšlenky Samsungu, který chtěl při konferenčních hovorech dostat do záznamu zaměstnance z celé kanceláře. Čtyři reproduktory od AKG po jeho obvodu zase znamenají, že prostorový zvuk bude opravdu dost hlasitý.

Klávesnice jako nutný doplněk

Tablet je skutečně obrovský, a troufáme si tvrdit, že jej v obou rukou bude držet a používat málokdo. Maximálně můžete tablet zapřít v dlani s roztaženými prsty a ovládat jej druhou rukou. U tak velkého modelu by měl být samozřejmostí kryt s klávesnicí, což u Tab S8 Ultra samozřejmě platí, jen si jej musíte dokoupit samostatně. Spodní díl se k tabletu přichytí přes boční POGO konektor, zadní kryt, který zakrývá slot pro stylus S Pen, se přichytí magneticky.



Do redakce nám na otestování dorazila Wi-Fi varianta Galaxy Tab S8 Ultra

Nenápadně jsme tak zmínili jednu ze stálic řady Galaxy Tab S, a to dotykové pero, které se ve slotu na zádech bezdrátově dobíjí. Můžete jej tak, mimo všech základních možností stylusu, využít i na bezdotykové ovládání tabletu, tj. pro ovládání systému „kouzelnou hůlkou“ nebo třeba pro focení. Samozřejmostí je pak rozpoznávání psaného textu, grafických tvarů, překlady, lupa, kreslení, črtání poznámek, bezdotykové rolování a nahlížení... prostě ucelený balík z dřívější řady Galaxy Note.

Na zádech je připraven i duální foťák (12 + 12 Mpx) společně s přisvětlovací diodou. Spíše než fotit, bude tento komplet „skenovat“ dokumenty. Pod zadním krytem čeká 11 200mAh baterie, která podporuje až 45W dobíjení. Z nuly na sto se dostanete za hodinu a půl, adaptér si však musíte dokoupit. Do velmi útlé základní krabičky se dostaly jen uživatelské manuály, stylus, špendlík a USB-C kabel.

V prostředí je připraven Android 12 se svižnou nadstavbou One UI 4.1, která za to vděčí i 120Hz obnovovací frekvenci. Čtečka otisků prstů se schovala pod displej v optické podobě, celá přední plocha je kryta sklem Gorilla Glass 5. Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Gen 1, který získal v Antutu téměř 900 tisíc bodů, v námi testované variantě jej doplňuje 8GB RAM (+ až 8GB virtuální) a 128GB úložiště, které si rozšíříte microSD kartaim.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi katalog rozměry a hmotnost: 326 × 209 × 5,5 mm, 726 g

displej: 14,6", kapacitní Super AMOLED, 1 848 × 2 960, 239 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 8 GB, baterie: 11 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 13MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 64 %

vybavenost cena: 29 990 Kč až 35 537 Kč

Samsung však do tabletu zatím neintegroval Android 12L, který by přidělený prostor využíval daleko efektivněji. A tak je třeba dočasně vsadit na desktopové prostředí DeX, které se zpřístupní přímo na tabletu. Texty napíšete na klávesnici, displej můžete ovládat dotyky, stylusem nebo touchpadem. A myslí se i na propojitelnost, touchpad půjde sdílet při ovládání telefonu, konkrétně S22 Ultra zase poslouží pro výběr barev v aplikaci Clip Pain, zatímco tablet bude jen kreslicím plátnem. Ekosystém řady Galaxy se ještě více propojuje.

Jenže, dokáže testovaný tablet nahradit notebook, a jak dlouho vydrží na baterii? A má smysl o tabletu uvažovat i jako o druhém displeji pro notebook nebo počítač s OS Windows? I na to se pokusíme získat odpověď v připravované recenzi.