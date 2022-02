Máme Samsung Galaxy S22 Ultra. Stačí pár minut a neřeknete mu jinak než Galaxy Note

Pokud to myslíte s řadou Galaxy S vážně, zřejmě nekoukáte po jiném modelu, než po Galaxy S22 Ultra. Tento topmodel letos navíc vzhledově připomíná nástupce Galaxy Note20 Ultra, takže se po něm zřejmě budou poohlížet i „ortodoxní noutaři“. A mají důvod proč. Do těla telefonu byl zabudován notoricky známý stylus S Pen. Odkaz řady Note tak i nadále přežívá, a funguje možná ještě lépe, než dříve.

Pokud k tomu přidáme variabilní foťáky, špičkový displej a povedený čipset Exynos 2200, který splnil to, co se od něj rámcově očekávalo, vypadá to, že se Samsungu tento technologický mix povedl na výbornou.

Galaxy Note v převleku

Jako dřívější dlouhodobý uživatel Galaxy Note20 Ultra v tom mám jasno. Galaxy S22 Ultra je vlastně převlečený Galaxy Note22, který nikdy nespatřil a už také nespatří světlo světa. Po rozbalení krabice se vám do ruky dostanou známé kontury, tedy hranatý smartphone, jehož displej i záda mají kraje příjemně zakřivené. I díky tomu se telefon pohodlně drží i v menších dlaních, a působí celistvým dojmem. Rám je vyroben z odolného hliníku Armor Aluminium, ovšem až čas ukáže, jak odolný vlastně bude. Samozřejmostí je zvýšená odolnost IP68.



Telefon nám do redakce dorazil v černé barevné variantě s příjemně matnými zády, na nichž neulpívají otisky prstů. Pouze mezi fotoaparáty se usazují smítka prachu a drobné nečistoty

Oproti zmiňovanému Notu jen telefon nepatrně narostl v pase, což však nijak zásadně nevadí. Do telefonu se tak mohla dostat 5 000mAh baterie i se stylusem. Fotoaparáty však už díky tomu nejsou umístěny v samostatném fotomodulu, ale vystupují nad okolní povrch samostatně. To má tu nevýhodu, že se okolo nich hromadí smítka prachu a drobné nečistoty. Zvláště u černé verze telefonu je to dost vidět. A na stole se telefon při dotyku na displej dost výrazně kolébá.

Galaxy S22 Ultra nám dorazil do redakce:

Tím nedůležitějším parametrem je samozřejmě displej, který má úhlopříčku 6,8 palce a rozlišení QHD+. Panel je i tentokrát špičkový, a nemáme mu prakticky co vytknout. Na sluníčku svítí až 1 750 nity, v noci mu můžete jas utlumit tak, že na něm sotva přečtete text. Barvy mohou být syté nebo utlumené, obnovovací frekvence dynamická (1-120 Hz), při hraní her se automaticky zapíná 240Hz touch sampling rate.



Displej je na krajích příjemně zakřivený, při držení v dlani neevidujeme žádné náhodné dotyky na displej (tzv. ghost touch). Ultrazvuková čtečka otisků prstů je zatím bezchybná, prst rozpozná rychle a vždy na první přiložení

Novinkou je i funkce Vision Booster, která upravuje barvy podle okolního světla. Funkce je aktivní neustále a přepnutí barevných tónů jsme si všimli jen jednou, jinak probíhá vše plynule na pozadí. Automaticky se dokáže aktivovat i filtr modrého světla. Boční zakřivení vypadá prémiově a skvělá odezva ultrazvukové čtečky je příjemným bonusem navrch. Displej se Samsungu povedl na jedničku, a to bez debat. Pro úsporu baterie však určitě systém přepněte na tmavý režim.



Stylus je rozměrové téměř stejný, jako ten z Galaxy Note20 Ultra. Vycvakává se z těla, má na sobě akční tlačítko a využijete jej i pro rozpoznávání psaného textu

Novinka je na trhu k dispozici v černé, bílé, vínové a v zelené barevné variantě, takže je barevná škála dosti rozsáhlá. Z levé části spodní hrany telefonu vysunete černý stylus, který je i tentokrát špičkovým pomocníkem. Můžete s ním kreslit, psát, rozpoznávat psaný text, nahlížet do galerie, vytvářet ústřižky, rolovat webové stránky, použít jej jako lupu, a mnoho dalšího. Už na první pohled je znát snížená latence při kreslení, nechybí ani bezdotykové ovládání. Stylus se v útrobách telefonu dobíjí, zatím však nevíme, zda obsahuje baterii nebo superkondenzátor jako v případě Galaxy Note9.



Design S22 Ultra a Note20 Ultra je velmi podobný...

Baterii o kapacitě 5 000mAh dobijete až 45 Watty, adaptér si však musíte dokoupit a rychlé nabíjení ručně povolit v natavení. A výsledek? Za půl hodiny dobijete telefon o 50 %, což je na Samsungu velmi slušná hodnota. Konkurence je na tom však často ještě o něco lépe. Myslelo se i na pomalejší 15W bezdrátové dobíjení či na reverzní dobíjení, např. hodinek nebo sluchátek, ze zad telefonu. Mimochodem i ta si musíte, v drátové či bezdrátové formě, dokoupit samostatně. V krabičce najdete jen příručku, špendlík, samotný telefon a USB-C kabel. Sluchátkový jack, stejně jako microSD, v nabídce chybí.

Širokáč opět nahradí makro

Na zádech najdeme v pěti výstupcích čtyři objektivy a laserový autofocus, přisvětlovací dioda je zarovnaná s krytem telefonu. Hlavní 108Mpx foťák (ISOCELL HM3 se slučováním devíti pixelů do jednoho) tak opět doplňuje laser, který se stará o přesné zaostření. Pokud se přiblížíte k objektu blíže, než 10 cm, automaticky se aktivuje ultraširokoúhlý objektiv, který supluje makro. V opačném případě by detaily byly velmi špatně zaostřené.



Detail fotoaparátů na zadní straně, od modelu Galaxy Note20 Ultra se toho zase až tak moc nezměnilo. Na 200Mpx v mobilu tak musíme i nadále čekat...

I tentokrát vás dostanou zoomové fotografie, a to díky 3× a 10× objektivům s optickým přiblížením. I díky tomu že jsou zastabilizované, můžete využít až 100× Space Zoom. V praxi je však meta spíše 30×, cokoliv nad už velmi výrazně trpí digitálním šumem. Spoustu fotorežimů telefon přebral z loňského modelu a navrch přidal vylepšené noční focení. Ano, noční fotky jsou, i díky umělé inteligenci, o něco kvalitnější. Mezi další inovaci Galaxy S22 Ultra patří i kvalitnější detaily přiblížených snímků.



Pokud S22 Ultra srovnáte s loňskou Ultrou, skoro to ani nevypadá, že se bavíme o předchůdci a nástupci...

Fotorežimů je zde celá spousta, telefonem natočíte až 8K videa či superstabilizovaná videa ve Full HD, nechybí ani režim Pohled režiséra, zajímavý Single Take a další. Třešničkou na dortu je focení v RAWu v samostatné aplikace Expert RAW, kterou si musíte stáhnout samostatně. Detailní fotografické možnosti a kvalitu fotek rozebereme v připravované recenzi, papírově však má letošní model fotograficky velmi blízko loňské Ultrě. Žádné zásadní fotonovinky jsme se nedočkali.

Ukázkové fotografie:



Ukázkové fotografie za slunečného počasí



Základní a ultraširokoúhlá fotografie





Postupné přiblížení scény - 1×, 3×, 4×, 10×, 30× a 100×



Ukázkové portrétní fotografie



Selfie ve dne



Selfie pořízené v absolutní tmě, S22 Ultra si pomáhá bílým kruhem na displeji, který přisvítí váš obličej



Ukázkové fotografie za šera a za noci

Ukázkové video:

Exynos 2200 ostudu rozhodně nedělá

V Evropě telefon běží na Exynosu 2200,a zdá se, že tentokrát Samsung uhodil hřebík na hlavičku. Skóre v Antutu (909 tisíc bodů) je více než dostatečné, grafika si drží plynulou hratelnost bez ztráty rámců. Mimochodem, jedná se o první použitou grafiku v mobilu s technologií RDNA2 od AMD. Telefon se při hraní nijak extrémně nezahřívá, což je dáno novým systémem chlazení, který kombinuje vypařovací komoru s grafitovými podložkami pro rozptyl tepla.

Do redakce nám dorazila prostřední varianta telefonu s 12GB RAM a 256GB úložištěm, v němž systém zabírá 31 GB. V průběhu 24 hodin je RAM zaplněna jen z necelých 60ti procent. Navíc si ji můžete doplnit 2 - 8 GB virtuální RAM, a to dle vašeho výběru. Android 12 s grafickou nadstavbou One UI 4.1 běhá velmi svižně, a to i díky dynamické obnovovací frekvence 1 - 120 Hz. Samsung do nadstavby nepřidával žádný balast navíc, jen to, na co jste zvyklí z dřívějších generací. A k tomu pár bonusů navíc.



Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Samsung Galaxy S22+. Neznalé možná ani nenapadne, že oba telefony spadají do stejné modelové řadě

Celkově vzato je Galaxy S22 Ultra králem aktuální řady topmodelů od Samsungu. Galaxy S22 a Galaxy S22+ vypadají, i díky rovným displejům a spíše zakulacenému designu tak trochu jako jiná modelová řada. Jenže za vším je třeba hledat cenu, protože základní varianta S22 Ultra startuje na částce 31 990 Kč, a to v případě varianty 8/128 GB. Zbývající „eska“ jsou levnější, jenže u nich musíte počítat s určitými ústupky.

Samsung Galaxy S22 Ultra začínáme aktuálně testovat. Vaše případné dotazy můžete směřovat do diskuse pod článkem.