Máme Samsung Galaxy S22+. Když nechcete malý model ani Ultru, bude „plusko“ vhodný kompromis

Samsung teprve nedávno oznámil řadu Galaxy S22, a do redakce už nám dorazil první telefon. Testujeme zlatou střední cestu, Galaxy S22+, který má mnoho podobností se základním Galaxy S22, vše je ale ve větším podání a s několika bonusy navíc. Telefon se může pyšnit např. podporou technologie UWB či kompatibilitou s Wi-Fi 6E, stylus je však vyhrazen je pro nejvybavenější Ultru.

Jaké jsou naše první dojmy z používání „pluska“? Je telefon mezigeneračně nějak výrazně vylepšen nebo jsou rozdíly spíše jen kosmetické? Prozradíme vám také to, co (ne)najdete v základní krabici...

Design se povedl na výbornou

Galaxy S22+ nám do redakce dorazil spíše v dámském růžovém provedení, alternativně bude telefon k dostání v černé, bílé a také v zelené. Budoucí čas zmiňujeme záměrně, protože k prvním majitelům telefon dorazí až zhruba za měsíc! A to je na Samsungy dost dlouhá čekací doba...



Samsung Galaxy S22+ testujeme v růžové barevné variantě

Ale zpět k telefonu. Už po vybalení z krabice vás vizuálně upoutá široký masivní rám, který je lesklý a, tu a tam, na něm ulpívá zbytková vlhkost z prstů. Nejvíce se však povedl zadní kryt, jehož celistvost zajišťuje odolné sklo Gorilla Glass Victus+. To má u řady Galaxy S22 prozatím výhradní exkluzivitu. Samsung zvolil matné sklo, které vypadá povedeně, a neulpívají na něm ani otisky prstů. Použité pastelové odstíny, mimo černé a bílé, vypadají neokoukaně.

Trojitý fotomodul zdánlivě vystupuje z bočního rámu, regulátory hlasitosti a zamykací klávesy jsou pohodlně dostupné palcem na pravém boku. A to, aniž byste se museli nějak výrazně natahovat nebo telefon přechytávat. Oko už na první pohled upoutá použitý 6,6" Dynamic AMOLED 2X displej. Na jednu stranu mu na prémiovosti ubírá fakt, že není dvakrát zakřiven, na druhou stranu je rovný panel se zakulacenými rohy zřejmě praktičtější.

Na přímém slunci je displej velmi dobře čitelný, Samsung si navíc pohrál i s adaptivním barvami, které se nastavují podle míry okolního osvětlení. V rámci redakčního testování se na tuto funkci detailněji zaměříme. Průstřelová selfie při používání telefonu nijak zásadně neruší, při práci v noci oceníte adaptivní filtr modré barvy. Displej dokáže běžet až ve 120 Hz, obsah se adaptivně přepíná mezi 10 - 120 Hz dle typu obsahu. V praxi vlastně ani není důvod se vracet k 60 Hz.



Součástí 6,6" Dynamic AMOLED 2X displeje je průstřelová selfie i ultrazvuková selfie

Rozlišení displeje je sice jen Full HD+, jemnost displeje (390 ppi) je však stále dostatečná. Součástí displejového panelu je i ultrazvuková čtečka otisků prstů, která odemyká „na první dobrou“.

Celkově nám telefon v dlani přijde hranatější, než loňská „eska“. Zvýšená odolnost IP68 je užitečný bonus, musíte však počítat s tím, že se na rovině telefon, díky vystouplému fotomodulu, dost nepříjemně kolébá. USB-C na spodní hraně doplňuje šuplík pro dvě nanoSIM a reproduktor, který hraje se sluchátkem v režimu stereo.

Exynos 2200 a rychlonabíjení

Výpočetní výkon telefonu obstarává nový čipset Exynos 2200 s grafickým adaptérem Xclipse 920. Ten je postaven na RDNA2 architektuře od ARM. V benchmarku Antutu získal telefon 923 tisíc bodů, ovšem nejedná se o finální firmware, takže se skóre může ještě v brzké době nepatrně změnit. Tím hlavním je však samotný grafický výkon, který je na velmi vysoké úrovni.

Kupříkladu u RPG Titan Quest se dostáváme na stabilní framerate, který nemá žádné výrazné výkyvy. Záď telefonu se zahřívá, není ale subjektivně tak výrazné, jako u loňské řady. Telefon však budeme testovat i při delších herních sessions, abychom mohli vypozorovat, jaké jsou teplotní limity použité grafiky. Telefon se na trhu nabízí s rychlými operačními paměťmi LPDDR5 o kapacitě 8 GB, úložiště UFS 3.1 je na výběr v kapacitách 128 a 256 GB. Operační paměť je v průběhu 24 hodin průměrně využita z 56 procent, systémová RAM zabírá 31,3 GB.



Detail fotomodulu a pohled na spodní hranu telefonu

Do telefonu vložíte dvě nanoSIM karty, bohužel, s rozšířením microSD kartami se nepočítá. Sluchátkový jack absentoval již vloni, takže nám na spodní hraně nijak zásadně nechybí. Reproduktor zahraje v režimu stereo dostatečně hlasitě, prostorový efekt (funguje i při hraní her) je i na tak malý repráček dost znát. Do USB-C vložíte přibalený USB-C kabel, síťový adaptér o maximálním výkonu 45W si však musíte přikoupit samostatně. Zřejmě si však bohatě vystačíte i s 25W nabíječkou ze svého staršího telefonu.

Spíše drobnější evoluce

Zřejmě nejvíce si slibujeme od nového 50Mpx foťáku, jemuž při focení dost pomáhá umělá inteligence. Její zásah je vidět už přímo v hledáčku, mimo adaptivní nastavování parametrů má pomoci i při ostření či při focení v noci. Firmware ještě není finální, i tak jsou však první ukázkové noční snímky příslibem do budoucna. Rozdíly mezi fotkami pořízenými na automatiku a v Nočním režimu, jsou poměrně dost výrazné.



Ukázkové screenshoty prostředí

Další dva objektivy jsou víceméně stálicí. 12Mpx širokáč se postará o focení ultraširokoúhlých scén, zatímco 10Mpx teleobjektiv umožní 3× optický zoom. Maximem hybridního přiblížení je 30×, při vyšších úrovních zoomu se telefon snaží přiblíženou scénu dodatečně stabilizovat. OIS je jinak k dispozici u hlavního foťáků i u teleobjektivu. Telefon také dokáže natáčet až 8K videa ve 24fps. Ve fotoaplikaci najdeme i populární režimy Pohled režiséra a Single Take. Mód Expert RAW si však musíte stáhnout samostatně z Galaxy Storu.

Ukázkové fotografie:

Ukázkové 4K video:

Prostředí Androidu 12 s nadstavbou One UI 4.1 běhá velmi svižně, animace nijak nezdržují, navíc si můžete prostředí dosti detailně upravit k obrazu svému. Z Androidu 12 se nabízí změna podbarvení systémových prvků a ikon, Samsungu jsou pak i nadále vlastní schémata, tapety, balíky ikon či vzhledy Always On displeje. A ve finále se jedná o dost zajímavý „koktejl“.



Základní krabička je ještě menší, než vloni. Mimo telefonu v ní najdete jen USB-C kabel, špendlík a rychlou uživatelskou příručku

Samsung Galaxy S22+ je na první pohled spíše menší evolucí, než nějakým revolučním zařízením. Změnu hlavního fotoaparátu vítáme stejně jako výkonnější čipset, větší baterii, kvalitnější noční fotky a rychlonabíjení. Pokud nechcete malý topmodel ani vyloženě přerostlý a výrazně dražší smartphone, mohlo by být právě „plusko“ tou nejvhodnější alternativou, která chce spojit do jednoho to nejlepší z obou světů. Zda se to telefonu podaří, bude jasné již brzy z našeho redakčního testování.

Samsung Galaxy S22+ začínáme aktuálně testovat. Vaše případné dotazy směrujte do diskuse pod článkem.

Samsung Galaxy S22+ katalog rozměry a hmotnost: 157 × 76 × 7,6 mm, 195 g

displej: 6,6", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 340, 390 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 2200 (8× Cortex-X2, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 78 %

vybavenost cena: ještě se neprodává