Prostředí One UI 7 brzy i ve vašem Samsungu. Vypadá svěže, umí toho víc a přibližuje se iOS

Samsung po hodně dlouhé prodlevě konečně spustil testování grafické nadstavby One UI 7 nad Androidem 15, a my jsme si ji hned nainstalovali do Galaxy S24 Ultra. Už za pár měsíců můžete ve svých telefonech od Samsungu očekávat velké vizuální změny, v některých případech doslova nezůstal kámen na kameni.



Největší změnou prošla horní lišta. V nadstavbě One UI 7 (vlevo) samostatně vysouváte ovládací centrum z pravé části horní lišty, vpravo vidíte podobu u nadstavby One UI 6.1

Samsung bere nadstavbu One UI 7 jako velký skok kupředu, třeba proto, že jsou AI a multimodální funkce nedílnou součástí systému. Ale začněme vzhledem, který se dočkal výrazných změn. Samsung lehce změnil font i podobu horní lišty. Baterie se nově zobrazuje na šířku displeje s kapacitou v procentech uprostřed, a nová je i nabíjecí animace. Čas je v liště zobrazený tučně.

Nové ikony, upravený styly a font

Hlavní nabídka vypadá svěže i díky modernizovaným aplikační ikonám, a samozřejmě došlo i k dílčím vizuálním změnám u systémových aplikací. Lišta pro vyhledávání mezi aplikacemi se v hlavním menu přesunula do spodní poloviny displeje. A pokud nechcete procházet aplikace na několika stránkách, můžete hlavní menu přepnout do rolovací podoby.



Nová podoba hlavní nabídka s vertikálním rolováním, můžete ale zůstat u podoby karet jako v nadstavbě One UI 6.1

Režim Always On používá jiný font a logotyp čtečky otisků prstů, ikony notifikací vidíte v horním řádku stejně tak jako kapacitu baterie. A to dříve nebývalo zvykem. Zamykací obrazovka nově zobrazuje tzv. „Now Bar“. Trvalé notifikace se zobrazují v bublině ne spodní části displeje, která je prstem snadné dostupná. Typicky se jedná o přehrávání hudby, probíhající odpočet času, diktafon nebo probíhající pohyb s počtem kroků. Tzv. Živé notifikace jsou protipólem Now Baru, zobrazují se všude jinde v horní části displeje.



Nová podoba zamykací obrazovky s prvkem „Now Bar“

Horní lišta má odlišné funkce podle toho, ze které strany ji vysunete. Notifikace vysouváte z levé strany, každá z nich je zobrazená v přehlednějších oválech. Z pravé strany otevíráte ovládací centrum (dříve se otevřelo dvojitým vysunutím lišty), které bylo vizuálně kompletně přepracované. Tento způsob začal jako první používat Apple v iOS na iPhonech, později se přidal „čistý“ Android a až teď se tato „vymoženost“ propsala i do One UI. Ikonky zástupců rychlého spuštění jsou menší a jejich popisky se zobrazí až opětovným potažením. Dva slidery níže pak umožní nastavit hlasitost i aktuální jas displeje.



Nová podoba posledních spuštěných aplikací vs. dřívější podoba identické obrazovky

V nastavení plochy se objevuje možnost popisků u widgetů, popř. lze zvětšit nebo zmenšit ikony, stejně tak můžete na ploše zvětšit i složku s aplikacemi. Zmínit musíme i novou podobu posledních spuštěných aplikací. Nově se jedná o 3D karty, které se blíží z pozadí na popředí. Mimo první karty vidíte až dvě další za ní. Na podržení bočního tlačítka je stále namapovaný hlasový asistent Bixby (nebo vypínací menu), ale např. Gemini už si můžete spustit dvojitým stisknutím bočního tlačítka.



Zobrazení notifikací v One UI 7 se srovnání s předchozí verzí nadstavby 6.1. Přepínače ovládacího centra už nejsou na jedné kartě s notifikacemi

Nové ikony najdeme i v systémovém nastavení. I přesto, že Samsung varuje, že se jedná o betaverzi systému, už na první pohled jsme si všimli větší plynulosti prostředí. A to díky tomu, že Jihokorejský výrobce výrazně zapracoval na plynulosti animací.

Změny v aplikacích a bezpečnost

Do aplikace Fotoaparát se dostal nový rychlý panel, v němž můžete nastavovat fotografické parametry. Režimy Pro Foto a Pro Video mají nový plynulejší způsob zoomování. Na dostupnosti základních funkcí umělé inteligence se prozatím nic nezměnilo, mezi jazykovými sadami stále chybí čeština pro práci s hlasem a hlasovou syntézou. Největší změnou (výraznější očekáváme až při uvedení řady Galaxy S25) je provázanost pomůcek pro psaní na všechny aplikace v systému. Stačí vybrat text a můžete na něm hned použít Galaxy AI bez toho, aniž by bylo nutné otevřít další aplikaci.



Možnosti úprav textu přes Galaxy AI přímo v prohlížeči Samsung Internet

U budíků mžete hromadně nastavovat základní informace, např. hlasitost. Při nabíjení můžete nově omezit maximální úroveň nabití na 80, 85, 90 nebo 95 procent.



Gemini už je možné spustit dvojklikem bočního tlačítka, nové možnosti ochrany baterie

Samsung se v nové verzi nadstavby zaměřil i na větší bezpečnost. V Nastavení – Zabezpečení a soukromí můžete kontrolovat Stav zabezpečení zabezpečení. Nejen vašeho telefonu, ale také dalších zařízení pod vašim Samsung účtem. Informace poskytuje vylepšená zabezpečená platforma Knox Matrix. Samsung dále vylepšil režim Automatické blokování, v němž do režimu Maximálního omezení přidal blokaci 2G sítí a také blokování opětovného připojení k nezabezpečeným Wi-Fi sítím.



Maximální blokovací režim vypne 2G sítě a automatické připojení k nezabezpečené Wi-Fi. V systému můžete ověřit i zabezpečení zařízení

USB port pak může být omezený jen na nabíjení, tj. můžete mu deaktivovat datové přenosy. Při stahování instalačních souborů z alternativních zdrojů telefon před stažením zobrazí krátké varování.



Varování před stažením aplikace z neoficiálních zdrojů

Celkově vzato je už současná betaverze ve velmi dobré formě, zejména proto, že jsme ji od Samsungu čekali mnohem dříve. Jihokorejský výrobce tento čas navíc evidentně věnoval optimalizacím. Stále se však jedná o do betu, finální verze nadstavby One UI 7 se dostane zkraje příštího roku na řadu Galaxy S25. Aktualizace starších telefonů řady Galaxy by pak měly začít záhy poté.