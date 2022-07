Lokalizační služba od Samsungu slaví rekord. Do celosvětové sítě se zapojilo přes 200 milionů uživatelů

Samsung a Apple jsou výrazní hráči na poli lokalizačních služeb. Pokud ztratíte iPhone nebo věc s lokalizátorem Apple AirTag, může vám jej pomoci dohledat celosvětová komunita uživatelů iOS zařízení. Apple se na offline vyhledávání nijak neptá, automaticky tuto funkci aktivuje hned při přihlášení k Apple účtu. Samsung to má daleko horší, protože službu SmartThings Find je třeba po přihlášení k Samsung účtu nejprve povolit a poté ještě samostatným tlačítkem potvrdit Offline vyhledávání.

Právě kvůli náročnému způsobu aktivace, k němuž si Samsungy pomáhají pouze jednou drobnou notifikací při přihlášení k Samsung účtu, jsme neočekávali, že by se Samsungu podařilo vytvořit dostatečně velkou globální síť pro „odchyt“ ztracených zařízení. O to více překvapující je zpráva, že za necelé dva roky se do celosvětové sítě SmartThings Find dobrovolně přihlásilo přes 200 milionů uživatelů.

Služba na principu solidarity

Pokud se k offline vyhledávání u smartphonů řady Galaxy přihlásíte, můžete tím v budoucnu nevědomky pomoci s dohledáním ztracených zařízení jiných uživatelů. A to samozřejmě funguje i opačným směrem, kdy vám jiní uživatelé služby nezištně pomohou k nalezení vašich produktů nebo třeba lokalizátoru Galaxy Tag, který může být připevněn např. ke klíčům nebo peněžence. Mezi další zařízení, která je možné vyhledat, patří telefony, tablety, chytré hodinky a sluchátka.



Modul Find najdete u Samsungů v aplikaci SmartThings

K rámcovému vyhledání se využívá Bluetooth LE (Low Energy), detailnější dohledání zajišťuje technologie UWB, která vás přes hledáček fotoaparátu navede přímo na místo určení. Musí ji však podporovat obě zařízení. Pokud je však hledané zařízení mimo dosah komunikačních technologií, hledání se účastní další uživatelé. Služba SmartThings využívá platformu Knox a šifruje uživatelská data, ID zařízení každého uživatele se mění každých 15 minut. Přes službu SmartThings Find je možné taktéž identifikovat neznámé SmartTagy, které vás nějakou dobu „doprovázejí“.

Jak aktivovat Offline vyhledávání?

Offline vyhledávání v telefonech od Samsungu aktivujete v Nastavení - Biometrika a zabezpečení - Najít moje mobilní zařízení. Funkci můžete zapnout až po přihlášení k Samusng účtu. Dále je třeba odrolovat dolů a ručně zapnout položku Vyhledávání offline. Není ani od věci aktivovat Odeslání poslední známé polohy, pokud baterie telefon poklesne do nízkých hodnot. Vzdálené odemknutí vám zase umožní vzdáleně ovládat ztracený telefon, i když je zamknutý, nebo jste k němu zapomněli PIN či znak pro fyzické odemknutí.



Nastavení služby Najít moje mobilní zařízení

Službu SmartThings Find, ve které vidíte pozice svých vlastních zařízení, hledejte v aplikaci SmartThins, která je u všech Samsungů předinstalovaná od výroby. V záložce „Život“ následně najdete modul Find, který se musí ještě před prvním použitím stáhnout.

Následně můžete procházet všechna svá zařízení, zobrazit je na mapě, hledat je poblíž, nechat je prozvonit, aktualizovat či vidět historii jejich polohy až týden nazpět. V aplikace můžete sledovat zařízení vašich přátel nebo nastavit upozornění na to, když si své produkty někde zapomenete.

Představovací video služby SmartThings Find:

Zdroj: Samsung News