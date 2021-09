Letos na nový Galaxy Note nečekejte. Stylus se příští rok zřejmě dostane do Galaxy S22 Ultra

Skládačky od Samsungu jsou na trhu teprve několik týdnů, a už se začíná spekulovat o řadě Galaxy S22. Dokonce natolik, že už jsou na světě první rendery, které nám s výrazným předstihem (byť zatím neoficiálně) odhalují celou řadu designových změn. V naší galerii se můžete podívat na domnělou podobu připravovaných Galaxy S22, Galaxy S22+ (Pro) a Galaxy S22 Ultra. Nejvýše postavený model by měl zajímat zejména ty, kteří čekají na novou generaci tabletofonu s dotykovým perem.

Základní Galaxy S22 se oproti Galaxy S21 zřejmě nijak výrazně nezmění. Telefon zůstane věrný rovnému displeji s průstřelem a trojitým fotoaparátem na zádech. Fotomodul má být určitým způsobem „vylepšen“, jako hlavní snímač poslouží 50Mpx foťák doplněný 12Mpx širokáčem a teleobjektivem. Tloušťka telefonu má být 7,6 milimetru, díváme se tedy na rendery jednoho z nejkompaktnějších topmodelů od dob Galaxy S10e.

Sluchátkový jack bude na spodní hraně chybět, což platí i o Galaxy S22+, který by měl podle některých zdrojů nést označení Galaxy S22 Pro. Telefon má nabídnout 6,5" AMOLED displej, přičemž zachová tři zadní fotoaparáty. Čekat tak můžeme i větší baterii, která bude zakomponována do většího těla (157 × 76 × 7,6 mm). Jinak by měl být smartphone hodně podobný základní verzi telefonu.

Galaxy Note20 Ultra, zatím poslední člen populární řady smartphonů:

A Samsung Galaxy S22 Ultra? Tak ten podle renderů vypadá úplně jako Galaxy Note20 Ultra, i proto se prý může telefon ve finále nazývat Galaxy Note22 Ultra. Tvar těla je téměř identický, sahalo se pouze na tvar zadního fotomodulu, který připomíná písmeno P. A pokud se spekulace potvrdí „esková“ příslušnosti, znamenalo by to, že by se v této řadě vůbec poprvé dostal stylus přímo do těla smartphonu. Připomeňme, že dotykové pero S Pen podporuje již aktuální generace Galaxy S21 Ultra, stylus však musíte přenášet samostatně nebo přicvaknuté v pouzdře.

Představení se očekává v lednu

Jedná se zatím jen o první úniky, takže na nějaké závěry je zatím dost brzy. Každopádně to vypadá, že si Samsung vezme kritiku k srdci, a po letošní absenci nového modelu řady Galaxy Note jej představí (ať už s jakýmkoliv názvem) na začátku roku nadcházejícího. Stát by se tak mělo již v průběhu ledna. Do výbavy smartphonů by se měl dostat procesor Exynos 2200, jehož součástí bude i grafický adaptér od AMD. Všechny další hardwarové detaily jsou zatím ve hvězdách, ale očekáváme, že s úniky nabývajícími na intenzitě se budou informace postupně zpřesňovat.

Zdroj 91mobiles, Zouton, Digit