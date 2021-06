Legendy s velkým L. Tyto Samsungy se nesmazatelně zapsaly do mobilní historie

Cesta k největšímu mobilnímu výrobci na světě rozhodně nebyla pro Samsung nijak jednoduchá. Výrobce se však mohl opřít o povedené telefony, které si záhy získaly renomé, a z některých z nich se dokonce staly legendy.

Pojďte s námi zavzpomínat na mobilní historii Samsungu, a na známé modely, které jste možná nikdy nepoužívali, ale po přečtené jejich názvu budete hned vědět, o jaký telefon se jedná. Ať už je to Samsung Monte, Star, Pixon nebo legendární Omnia. A nezapomeneme ani na přerod v moderní dobu smartphonovou, který se nesl ve znamení experimentů s mobilními systémy Windows Mobile, Windows Phone, Badou, Symbianem či Androidem. A je zřejmé, že jen jeden ze systémů to dotáhl až do dnešní doby...

Samsung E700: véčko konečně bez antény

Historická véčka z dnešního pohledu „zdobila“ nevzhledná anténa, integrovaná anténa se poprvé ukázala až u modelu Samsung E700. Psal se rok 2003, a jednalo se o zatím nejlepší telefon, který Samsung nabídl pro evropský trh. A tím i pomyslně započala expanze vybavenější telefonů, původně omezených jen na domácí trh či sousední asijské země, i na starý kontinent.



Portfoliu Samsungu před téměř dvaceti lety dominovala véčka. E700 bylo vůbec první véčko bez nevzhledné antény

Vnitřní displej byl sice stále TFT, při rozlišení 128 × 160 pix jste si mohli vychutnat až šest řádků tetu. Jenže ten vnější už byl typu OLED, a ani nevadilo, že podporuje jen 256 barev. Na svou dobu véčko překvapilo i VGA fotoaparátem nebo samotným barevným provedením.

Samsung E700 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 90 × 45 × 23,0 mm, 86 g

displej: 1,8", nedotykový TFT LCD, 128 × 160, 114 PPI

sítě: GSM

konektivita: none

paměť: 9 MB, baterie: 800 mAh

procesor: neuvádí se

operační systém: nestandardní

fotoaparát: 0,3MPx 9 %

vybavenost cena: už se neprodává

Nepsaným pravidlem bylo, že véčka od Samsungu musí být stříbrná, E700 však šel modrým přelivem proti proudu. Telefon měl slušnou 9MB paměť i infraport, chybělo mu však Bluetooth, profily nebo FM rádio. Na svou dobu navíc véčko stálo také relativně hodně, v roce 2003 jste jej mohli pořídit za zhruba 14 tisíc korun.